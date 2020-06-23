«Яндекс» и Сбербанк сообщили о прекращении партнёрства в проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги». Об этом говорится в сообщении интернет-компании. Уточняется, что теперь им предстоит поделить данные активы.

«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнёрства в двух проектах

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Футбол В «Зенит» может вернуться Жулиано Бывший игрок "Зенита" скучает по Санкт-Петербургу Жулиано уже играл за "Зенит" с 2016 по 2017 год.

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