Экономика
RT на русском«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнёрства в двух проектах
«Яндекс» и Сбербанк сообщили о прекращении партнёрства в проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги». Об этом говорится в сообщении интернет-компании. Уточняется, что теперь им предстоит поделить данные активы.
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Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
Здоровье
Из-за коронавируса антибиотики стали опаснее
В ходе исследований, проведенных Центром Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов, для предотвращения развития бактериальной инфекции при COVID-2019 врачи чаще всего назначают антибиотики.
ToDay News Ufa 03:23
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа
Возможный сценарий расторжения Украиной договора с ПАО «Газпром» на транзит газа назвал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 22 июня в интервью изданию Liga.net.
ИА Красная Весна вчера в 14:15
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи.
Lenta.ru 19:17
Происшествия
В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке
По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 18:19
Экономика
Россия решила разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения
Россия намерена денонсировать Конвенцию с правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
РБК 17:00
Футбол
В «Зенит» может вернуться Жулиано
Бывший игрок "Зенита" скучает по Санкт-Петербургу Жулиано уже играл за "Зенит" с 2016 по 2017 год.
Sport.ru 15:43
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Игры
Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены
Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
Игромания.ру 21 июня в 06:11
Политика
Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии
Взгляд.ру 21 июня в 15:26
Культура
Названа дата выхода нового сезона «Люцифера» на Netflix
Первая половина финального, шестого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа, сообщается в аккаунте сериала в Twitter.
Газета Кемерова 18:11
Авто
Infiniti меняет стратегию развития
Известный автопроизводитель Infiniti кардинально меняет стратегию своего дальнейшего развития, компания уходит с европейской сцены, однако Россию рассматривает, как перспективный рынок сбыта.
Car.ru 15:01
Здоровье
Минздрав поддержал инициативу «ЕР» по новым льготам для врачей
Инициативы партии «Единая Россия» по приватизации служебного жилья врачей и приоритетному праву на место в детских садах обсудили в преддверии Дня медработника в ходе онлайн-совещания секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и координатора партпроекта «Здоровое будущее», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Брянск.Ньюс 07:27
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru вчера в 03:07
Политика
Россия решила отказаться от РЛС «Балхаш» в Казахстане
Москва 24 вчера в 08:00
Общество
Нижегородка держала взаперти свою дочь 26 лет
Жительница нижегородской деревни в Вачском районе 26 лет не выпускала свою дочь из дома, оберегая ее от других людей, передает РИА «Новости».
Вечерняя Казань 09:49
Общество
«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию
Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Средства противовоздушной обороны Сирии в ночь на 24 июня отразили вражескую атаку в районе провинции Хама, сообщает госагентство Сана.
Известия 18:15
Кино
Вышел новый трейлер шпионского фильма «King’s man: Начало»
Культуромания вчера в 03:01
Политика
Началось обращение Путина к россиянам
Президент России поделится предварительными результатами борьбы с эпидемией коронавируса, расскажет о будущих целях, а также о состоянии дел в экономике, заявил Песков.
Замана 05:56
Футбол
Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура
Специально для "Чемпионата" арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.
Чемпионат вчера в 15:00
Футбол
Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей
Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 07:18
Кино
Данила Козловский жертвует собой в трейлере фильма «Чернобыль: Бездна»
На ютьюб-канале Central Partnership появился полноценный трейлер картины Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна».
Афиша Daily 15:13