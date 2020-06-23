Экономика

RT на русскомRT на русском«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнёрства в двух проектах

«Яндекс» и Сбербанк сообщили о прекращении партнёрства в проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги». Об этом говорится в сообщении интернет-компании. Уточняется, что теперь им предстоит поделить данные активы.
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

РИА Новости18:52

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС17:20

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфакс17:11

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

Известия17:08

«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Коммерсантъ18:08

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК16:37

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомости16:29
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 19:52, Ашберн
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
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Здоровье

Из-за коронавируса антибиотики стали опаснее

В ходе исследований, проведенных Центром Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов, для предотвращения развития бактериальной инфекции при COVID-2019 врачи чаще всего назначают антибиотики.
ToDay News Ufa 03:23
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита российского газа

Возможный сценарий расторжения Украиной договора с ПАО «Газпром» на транзит газа назвал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев 22 июня в интервью изданию Liga.net.
ИА Красная Весна вчера в 14:15
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Армия и оружие

Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи.
Lenta.ru 19:17
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Происшествия

В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке

По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 18:19
Экономика

Россия решила разорвать договор с Мальтой против двойного налогообложения

Россия намерена денонсировать Конвенцию с правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
РБК 17:00
Футбол

В «Зенит» может вернуться Жулиано

Бывший игрок "Зенита" скучает по Санкт-Петербургу Жулиано уже играл за "Зенит" с 2016 по 2017 год.
Sport.ru 15:43
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Игры

Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены

Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
Игромания.ру 21 июня в 06:11
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Политика

Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии

Взгляд.ру 21 июня в 15:26
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Культура

Названа дата выхода нового сезона «Люцифера» на Netflix

Первая половина финального, шестого сезона «Люцифера» выйдет на Netflix 21 августа, сообщается в аккаунте сериала в Twitter.
Газета Кемерова 18:11
Игры

Представлен релизный трейлер нового игрового проекта про Губку Боба

Vevby.ru 13:49
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Авто

Infiniti меняет стратегию развития

Известный автопроизводитель Infiniti кардинально меняет стратегию своего дальнейшего развития, компания уходит с европейской сцены, однако Россию рассматривает, как перспективный рынок сбыта.
Car.ru 15:01
Здоровье

Минздрав поддержал инициативу «ЕР» по новым льготам для врачей

Инициативы партии «Единая Россия» по приватизации служебного жилья врачей и приоритетному праву на место в детских садах обсудили в преддверии Дня медработника в ходе онлайн-совещания секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и координатора партпроекта «Здоровое будущее», председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.
Брянск.Ньюс 07:27
9
Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
48
Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru вчера в 03:07
24
Политика

Россия решила отказаться от РЛС «Балхаш» в Казахстане

Москва 24 вчера в 08:00
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Общество

Нижегородка держала взаперти свою дочь 26 лет

Жительница нижегородской деревни в Вачском районе 26 лет не выпускала свою дочь из дома, оберегая ее от других людей, передает РИА «Новости».
Вечерняя Казань 09:49
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Общество

«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию

Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
2
Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Средства противовоздушной обороны Сирии в ночь на 24 июня отразили вражескую атаку в районе провинции Хама, сообщает госагентство Сана.
Известия 18:15
49
Кино

Вышел новый трейлер шпионского фильма «King’s man: Начало»

Культуромания вчера в 03:01
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Политика

Началось обращение Путина к россиянам

Президент России поделится предварительными результатами борьбы с эпидемией коронавируса, расскажет о будущих целях, а также о состоянии дел в экономике, заявил Песков.
Замана 05:56
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Экономика

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Коммерсантъ 02:59
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Наука

Ученые: Ожирение на 30% повышает вероятность старческого слабоумия

РЕН ТВ 19:35
Футбол

Больше всех от арбитров досталось «Спартаку». Главные судейские ошибки 23-го тура

Специально для "Чемпионата" арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой ютуб-канал, разобрал работу арбитров в прошедшем туре.
Чемпионат вчера в 15:00
Футбол

Матч «Шинник» – «Урал» пройдет в Ярославле без зрителей

Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 24 июня в Ярославле без зрителей, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора ярославского клуба Валерия Фролова.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 07:18
Кино

Данила Козловский жертвует собой в трейлере фильма «Чернобыль: Бездна»

На ютьюб-канале Central Partnership появился полноценный трейлер картины Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна».
Афиша Daily 15:13
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