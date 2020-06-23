Экономика
Коммерсантъ«Яндекс» объявил о разделе совместных бизнесов со Сбербанком
«Яндекс» объявил о разделе совместных бизнесов со Сбербанком. Интернет-компания выкупит 45-процентную долю банка в «Яндекс.Маркете», а также продаст свою долю в проекте «Яндекс.Деньги», говорится в сообщениях «Яндекса» и Сбербанка.
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Общество
Путин анонсировал вторую выплату по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет
Президент России Владимир Путин в обращении предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Взгляд.ру 10:33
Армия и оружие
При ракетном ударе по Эс-Сувейде погибли двое сирийских военных
Российская газета 16:11
Футбол
Вагнер Лав вместо ПФК ЦСКА перешел в казахстанский «Кайрат»
Российская газета 12:15
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи.
Lenta.ru 19:17
Происшествия
Арестованный на 12 суток внук экс-губернатора Ишаева госпитализирован
Внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, арестованный на 12 суток за вождение в пьяном виде, госпитализирован.
Lenta.ru 16:06
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 09:44
Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК 11:46
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
Общество
Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
РИА Новости 16:47
Политика
Пушков оценил заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском 17:58
Здоровье
Коронавирус: последние новости 23 июня. Путин обратился к россиянам и продлил выплаты до осени, COVID заразился первый новорожденный
Замыкает пятерку Великобритания, где заразились 305 289 человек. За сутки количество заболевших россиян увеличилось на 7 339.
URA.Ru 12:00
Происшествия
Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве
Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 16:16
Авто
На седан Lada Vesta установят 400-сильный мотор и полный привод
Специалисты не только оснастят Vesta новым мотором 3S-GTE от Toyota Caldina N-edition, спортивной коробкой передач и системой полного привода, но и доработают тормозную систему и ходовую часть.
NewInform 03:21
Футбол
«Севилья» объявила об уходе российской футболистки Карповой
Российская футболиста Надежда Карпова покинула "Севилью", сообщается на официальном сайте испанского клуба.
РИА Новости 12:04
Общество
В Нижегородской области мать 26 лет держала дочь взаперти
В Нижегородской области мать-пенсионерка 26 лет по своим убеждениям держала взаперти родную дочь, которой уже исполнилось 42 года.
Дни24 10:36
Кино
Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Российская газета вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетик» в матче Примеры
В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Атлетик" со счётом 1:0. Встреча состоялась в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".
Чемпионат 17:57
Авто
Рендерные изображения новой Lada Granta появились в сети
Предположительно, Lada Granta New Generation будет представлена в лучшем случае к концу следующего года.
Tvoe-avto.com 13:53
Баскетбол
Сербский центровой «Денвера» Йокич заразился коронавирусом
Центровой «Денвера» Никола Йокич сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Sport24.ru 17:27
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Здоровье
Из-за коронавируса антибиотики стали опаснее
В ходе исследований, проведенных Центром Национальных институтов здравоохранения Соединенных Штатов, для предотвращения развития бактериальной инфекции при COVID-2019 врачи чаще всего назначают антибиотики.
ToDay News Ufa 03:23
Происшествия
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до четырёх
Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор южного мексиканского штата Оахака Алехандро Мурат в своём Twitter сообщил, что количество жертв землетрясения на юге Мексики возросло до двух человек.
REGNUM 18:02
Здоровье
В городе Тусон из-за коронавируса отложили салют в День независимости США
Тусон, США, 24 июня 2020, 01:25 — REGNUM В городе Тусон (США, штат Аризона) традиционный салют в День независимости 4 июля отложили на неопределённый срок из-за угрозы коронавирусной инфекции.
REGNUM 18:25
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения к нации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал причину отставания часов на руке Владимира Путина во время обращения к россиянам во вторник, 23 июня.
Известия 14:36
Авто
NVIDIA и Mercedes вместе создадут автономный автомобиль
ИА Красная Весна 16:59
Политика
Путин 23 июня обратится к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом
Сегодня, 23 июня, президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам для подведения предварительных итогов борьбы с коронавирусом.
78.ru 05:50
Политика
Захарова назвала больным вновь оскорбившего Путина грузинского журналиста
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные журналистом грузинского телеканала Mtavari Arkhi Георгием Габуния.
Lenta.ru 17:50
Происшествия
На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории
Известия вчера в 11:05