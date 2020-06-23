«Яндекс» объявил о разделе совместных бизнесов со Сбербанком. Интернет-компания выкупит 45-процентную долю банка в «Яндекс.Маркете», а также продаст свою долю в проекте «Яндекс.Деньги», говорится в сообщениях «Яндекса» и Сбербанка.

«Яндекс» объявил о разделе совместных бизнесов со Сбербанком

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