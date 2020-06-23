Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

РИА Новости18:52

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК16:37

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфакс17:11

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

Известия17:08

«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Коммерсантъ18:08

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС17:20

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомости16:29
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Футбол

Главный тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

РЕН ТВ 21 июня в 10:50
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
3,4K
Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
1K
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе

Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России.
ИА Красная Весна 10:30
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Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
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Армия и оружие

ПВО Сирии сбили несколько целей в небе над Хамой

Дамаск, 24 июня 2020, 01:33 — REGNUM Несколько целей сбили системы противовоздушной обороны Сирии в небе над провинцией Хама после начавшихся атак боевиков, 24 июня сообщает агентство SANA.
REGNUM 18:33
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Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
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Общество

Путин продлил выплаты для медработников

Президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат для медработников на июль и август.
Lenta.ru 10:20
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Общество

Китай наказал владельца TikTok за «вульгарный контент»

Администрация киберпространства Китая наказала видеосервис Xigua за «вульгарный контент».
Афиша Daily 15:32
Авто

Infiniti меняет стратегию развития

Известный автопроизводитель Infiniti кардинально меняет стратегию своего дальнейшего развития, компания уходит с европейской сцены, однако Россию рассматривает, как перспективный рынок сбыта.
Car.ru 15:01
Общество

Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что Михаилу Ефремову поставили диагноз «хронический алкоголизм», не соответствует действительности.
RT на русском 03:28
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Экономика

В России увеличат размер материнского капитала на первенца

Предполагается, что выплату ежегодно будут индексировать на 4%. Вместе с маткапиталом на первенца вырастет и субсидия на второго ребёнка.
Говорит Москва 06:56
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Экономика

В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии

В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро

Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
5
Космос

Опубликован каталог объектов для поиска внеземной жизни

Проект Breakthrough Listen по поиску признаков разумной жизни во Вселенной объявил о выпуске каталога Exotica, включающего полный список объектов, с которыми могут быть связаны техногенные сигналы.
РИА Новости 04:59
Авто

В Сети появились изображения новой Lada Granta

По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru 05:42
64
Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU вчера в 08:36
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Экономика

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
71
Экономика

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Коммерсантъ 02:59
117
Экономика

Проект об отсрочке платежей по долгам пенсионеров прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 09:08
1
Происшествия

85 новых случаев коронавируса зафиксировано в Приморье

Специалисты мобильной инфекционной бригады говорят - их удивляет одно: до сих пор встречаются пациенты, которые не верят в опасность коронавируса.
Общественное телевидение Приморья вчера в 22:13
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Биатлон

Федерация биатлона Петербурга выдвинула Васильева на пост главы СБР

Олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что организация выдвинула его кандидатуру на пост главы Союза биатлонистов России (СБР), однако сам он еще не давал на это согласия.
Газета.Ru вчера в 08:34
1
Происшествия

Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве

Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 16:16
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Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости 19:39
13
Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
42
Космос

Прибор из Италии для «Спектра-М» испытают на воздушном шаре на год позже из-за пандемии

Испытания прототипа итальянского прибора для проекта "Миллиметрон" (обсерватория "Спектр-М") на воздушном шаре отложены на 2021 год.
ТАСС 18:46
Армия и оружие

Макрон объяснил инцидент с кораблями Турции «смертью мозга» НАТО

Париж, 23 июня 2020, 01:36 — REGNUM Инцидент в Средиземном море с участием французского и турецкого фрегатов подтвердил старый тезис о «смерти мозга НАТО», заявил 22 июня журналистам президент Франции Эммануэль Макрон.
REGNUM вчера в 18:36
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Политика

Пушков оценил заявление Украины о крупном российском долге

Член Совета Федерации Алексей Пушков дал комментарий относительно заявления украинских властей о крупном российском долге.
Москва 24 20:31
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