"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".

«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 3,4K

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Политика Госдума приняла в первом чтении законопроект о воспитании в школе Законопроект о включении духовных и моральных качеств личности в образовательный процесс приняли в первом чтении депутаты Государственной думы РФ, сообщила 23 июня пресс-служба нижней палаты Парламента России. 45

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Авто Infiniti меняет стратегию развития Известный автопроизводитель Infiniti кардинально меняет стратегию своего дальнейшего развития, компания уходит с европейской сцены, однако Россию рассматривает, как перспективный рынок сбыта.

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Экономика Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку. 71

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