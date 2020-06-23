Экономика
РБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию. В 2017 году Сбербанк и Яндекс договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета».
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Политика
В Госдуме оценили заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском 15:01
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 09:44
Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК 11:46
Политика
Трамп объяснил, какая идея демократов поможет ему победить на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что сможет переизбраться на второй срок в ноябре из-за призыва демократов сократить финансирование полиции в стране.
РИА Новости 20:08
Наука
Украина и Италия вышли из российского космического проекта
Украина и Италия отказались от участия в создании астрофизической космической обсерватории «Гамма-400», которая предназначена для наблюдения источников гамма-излучения во Вселенной.
ФАН 21:43
Общество
Путин объявил о выплате еще 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин объявил, что россияне, которые в июне получили 10 тыс. руб. на детей до 16 лет, получат аналогичную выплату в июле.
Коммерсантъ 10:32
Футбол
Сульшер: «„Манчестер Юнайтед“ не так далек от борьбы за титул в АПЛ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил шансы и перспективы своей команды.
Sport24.ru 20:37
Общество
Бывший сенатор Евгений Тарло умер в возрасте 62 лет
Евгений Тарло был сенатором от Тамбовской области в период с 2007 по 2015 год.
Политика Сегодня 06:28
Политика
Зеленский заявил о нежелании посещать парад Победы в Москве
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не посетил бы парад Победы в Москве, даже если бы получил официальное приглашение.
РБК вчера в 13:53
Экономика
В России планируют увеличить размер материнского капитала на первенца
Согласно основных характеристик проекта бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и планов в периоды 2022 и 2023 годов, материнский капитал на первенца может вырасти до 524 881 рублей в 2023 году.
ИА Красная Весна 03:23
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
Космос
Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс»
Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.
Научная Россия 17:41
Теннис
Первая ракетка мира Джокович заразился коронавирусом
Первая ракетка мира Новак Джокович сдал положительный тест на коронавирус.
Вести.Ru 08:32
Общество
Ростуризм допустил отмену справок о коронавирусе для санаториев
Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают возможность отмены справок на коронавирус для посещения санаториев, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Коммерсантъ 17:13
Наука
Памятник периода неолита был обнаружен недалеко от Стоунхенджа
Археологи на расстоянии около 3 километров от Стоунхенджа нашли памятник эпохи неолита. Предположительно, ему свыше 4500 тыс. лет.
ИнфоСМИ вчера в 13:17
Культура
Режиссёр «Мира Юрского периода» снимет фильм про другую Атлантиду
Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Мир Юрского периода» станет первым блокбастером, съёмки которого возобновят в Великобритании. на большие экраны картина выйдет 10 июня 2021 года.
REGNUM 15:43
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал двух участников «Артподготовки»
Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Александра Свищева и Надежду Петрову, участников запрещенной в России организации «Артподготовка».
РБК 15:06
Политика
Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в параде Победы
Планируется, что 24 июня Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на военном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Телеканал Санкт-Петербург 15:35
Общество
Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии
"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС 13:42
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Принадлежащая корпорации Билла Гейтса Microsoft стриминговая платформа Mixer прекратит свою работу 22 июля текущего года.
ПРАЙМ 02:37
Общество
Китай наказал владельца TikTok за «вульгарный контент»
Администрация киберпространства Китая наказала видеосервис Xigua за «вульгарный контент».
Афиша Daily 15:32
Общество
Саратовская фракция ЕР обратится в МВД после потасовки депутатов
Фракция "Единая Россия" в Саратовской областной думе хочет обратиться в МВД после инцидента с потасовкой депутатов, сообщил РИА Новости глава фракции Иван Дзюбан.
РИА Новости 21:18
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com 06:05
Происшествия
В Кентукки уволили полицейского после смерти афроамериканки
В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, уволен один из трех полицейских, участвовавших в марте в перестрелке, при которой погибла афроамериканка Брионна Тейлор.
РЕН ТВ 21:39
Общество
Первый в этом году военный парад Победы в России прошел на Сахалине
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне первым в России в среду прошел в Южно-Сахалинске.
ТАСС 20:19
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Общество
ПФР призвал россиян подать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
Отмечается, что механизм упрощенного заявления действует до 30 июня. Поданные до этого срока документы будут рассматриваться быстрее.
ФедералПресс вчера в 04:04
Космос
Российский телескоп помог увидеть всю Вселенную
Научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев заявил, что теперь можно увидеть Млечный путь и всю Вселенную в рентгеновских лучах.
Профиль 05:15