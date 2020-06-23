Экономика

РИА НовостиРИА Новости«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

РИА Новости18:52

«Яндекс» разошелся со Сбербанком

Коммерсантъ18:08

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфакс17:11

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

Известия17:08

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС17:20

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК16:37

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомости16:29
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Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com 06:05
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Теннис

У теннисиста Джоковича нашли коронавирус

Известия 11:58
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Политика

Индия решила надавить на Россию ради C-400

Lenta.ru 09:16
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
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Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
1,1K
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
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Финансы

Курс рубля остаётся стабильным

Москва, 23 июня 2020, 10:29 — REGNUM Курс рубля 23 июня обещает быть малоизменчивым.
REGNUM 03:29
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
102
Футбол

Три игрока «ПСЖ» заболели коронавирусом

Пресс-служба парижской команды проинформировала, что ранее инфекция была обнаружена у трёх игроков и одного сотрудника.
LiveResult.Ru 17:47
Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело 10:51
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Общество

Особое мнение: Михаил Фишман

Большое спасибо всем, кто предпочел нашу трансляцию, нашу программу прямому выступлению президента Владимира Путина, которое началось внезапно пару минут назад.
Эхо Москвы 13:44
2
Политика

Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине

Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.
RT на русском 19:28
22
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия 18:15
49
Игры

Activision анонсировала Crash Bandicoot 4

Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time.
News.ru вчера в 11:28
8
Общество

Конкурс по рытью могил на скорость перенесли из Приморья в Омск

Интерфакс 03:56
73
Энергетика

В России подорожал бензин на АЗС

Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
Российская газета вчера в 06:02
14
Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
54
Общество

Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 10:31
5,1K
Авто

«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ

Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
58
Общество

Путин предложил предоставлять статус самозанятого не с 18, а с 16 лет

Ранее стало известно, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля этого года.
Экономика сегодня 10:47
173
Политика

Пушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва обязана выплачивать Киеву по 100 миллионов долларов в год размещение Черноморского флота в Крыму.
Российская газета 19:54
Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
4,2K
Политика

Трамп приостановил выдачу ряда категорий рабочих виз

Президент США Дональд Трамп подписал документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
Коммерсантъ вчера в 18:58
28
Общество

Адвокат сообщил о подвижках в переговорах об обмене Бута и Ярошенко

Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах Соединенных Штатах россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, скоро в их жизни могут произойти положительные изменения.
Газета.Ru 18:18
Общество

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:31
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Происшествия

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru 06:43
550
Экономика

Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru 14:13
437
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
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