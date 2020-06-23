Экономика
РИА Новости«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства
"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
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Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com 06:05
Теннис
У теннисиста Джоковича нашли коронавирус
Известия 11:58
Политика
Индия решила надавить на Россию ради C-400
Lenta.ru 09:16
Политика
Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения
Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:04
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Финансы
Курс рубля остаётся стабильным
Москва, 23 июня 2020, 10:29 — REGNUM Курс рубля 23 июня обещает быть малоизменчивым.
REGNUM 03:29
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Футбол
Три игрока «ПСЖ» заболели коронавирусом
Пресс-служба парижской команды проинформировала, что ранее инфекция была обнаружена у трёх игроков и одного сотрудника.
LiveResult.Ru 17:47
Общество
Особое мнение: Михаил Фишман
Большое спасибо всем, кто предпочел нашу трансляцию, нашу программу прямому выступлению президента Владимира Путина, которое началось внезапно пару минут назад.
Эхо Москвы 13:44
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине
Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса.
RT на русском 19:28
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Игры
Activision анонсировала Crash Bandicoot 4
Компания Activision и студия Toys for Bob представили Crash Bandicoot 4: It’s About Time.
News.ru вчера в 11:28
Энергетика
В России подорожал бензин на АЗС
Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
Российская газета вчера в 06:02
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
Общество
Путин: семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми в июле выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Дождь 10:31
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Общество
Путин предложил предоставлять статус самозанятого не с 18, а с 16 лет
Ранее стало известно, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции России пройдет с 25 июня по 1 июля этого года.
Экономика сегодня 10:47
Политика
Пушков ответил на заявление Украины о многомиллионных долгах за флот
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва обязана выплачивать Киеву по 100 миллионов долларов в год размещение Черноморского флота в Крыму.
Российская газета 19:54
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Политика
Трамп приостановил выдачу ряда категорий рабочих виз
Президент США Дональд Трамп подписал документ о временном ограничении на въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B для высококвалифицированных рабочих.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
Адвокат сообщил о подвижках в переговорах об обмене Бута и Ярошенко
Переговоры об обмене отбывающих сроки в тюрьмах Соединенных Штатах россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идут, скоро в их жизни могут произойти положительные изменения.
Газета.Ru 18:18
Общество
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:31
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru 06:43
Экономика
Путин предложил значительно снизить налоги в IT-отрасли
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли.
Газета.Ru 14:13
Общество
Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45