"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".

«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства

Политика Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам. 992

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Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 84

Финансы Курс рубля остаётся стабильным Москва, 23 июня 2020, 10:29 — REGNUM Курс рубля 23 июня обещает быть малоизменчивым. 1

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 494

Футбол Три игрока «ПСЖ» заболели коронавирусом Пресс-служба парижской команды проинформировала, что ранее инфекция была обнаружена у трёх игроков и одного сотрудника.

Общество Особое мнение: Михаил Фишман Большое спасибо всем, кто предпочел нашу трансляцию, нашу программу прямому выступлению президента Владимира Путина, которое началось внезапно пару минут назад. 2

Политика Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине Глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил в эфире передачи «В гостях у Дмитрия Гордона» об угрозе голода на Украине из-за экономического кризиса. 22

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