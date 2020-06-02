Экономика
Adindex.ru«Яндекс» и Сбербанк планируют разделить общие активы
Сбербанк и «Яндекс» до конца месяца могут объявить о разводе в общих активах, пишет издание The Bell со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Партнерство между компаниями может быть приостановлено по проектам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Читать в источнике
Оценить295
с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфакс02 июня в 09:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily вчера в 13:44
Общество
В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию без рабочих обязанностей
В Швеции появилась вакансия, на которую можно устроиться до конца жизни и не работать. Об этом сообщает Шведское радио.
Газета.Ru вчера в 12:06
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета вчера в 06:55
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Общество
Президент ввел в Норильске режим чрезвычайной ситуации
Разлив нефтепродуктов угрожает окружающей среде Президент Владимир Путин ввел в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщает ТАСС.
Inc-news.ru вчера в 10:25
Кино
HBO показал новый тизер сериала «Страна Лавкрафта»
NewInform 01:20
Космос
Она вращалась. Вселенная при зарождении имела ось
ГТРК Южный Урал вчера в 09:41
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Врач и телеведущий доктор Александр Мясников рассказал, как бороться со скачками артериального давления.
РЕН ТВ 02 июня в 18:57
Кино
Люпин из «Гарри Поттера» сыграет в продолжении «Аватара»
Народные новости вчера в 08:46
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Космос
Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО
Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik 02 июня в 08:05
Наука
Как солнечная геоинженерия может влиять на штормы
Evo-rus.com вчера в 04:53
Гаджеты
Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры
Megaobzor.com вчера в 06:24
Здоровье
Выявившим коронавирус врачам рекомендовали полоскать горло спиртом
Выявившим коронавирус врачам рекомендовали полоскать горло спиртом.
Evo-rus.com вчера в 15:26
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая.
РИА Новости вчера в 18:03
Космос
Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе
N+1 01 июня в 13:18
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время протестов в США iPhone
Компания Apple блокирует смартфоны, похищенные мародерами во время беспорядков в США.
Lenta.ru 02:22
Культура
Дэвид Линч показал свой быт в самоизоляции
Последний прогноз вышел 31 мая 2020 года — глядя в окно, режиссер рассказывает, что в Лос-Анджелесе переменная облачность, нет ветра и около 17 градусов по Цельсию.
ИА InterMedia 01 июня в 05:02
Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня 02 июня в 02:39
Общество
В России за сутки снова выявили почти 9 тысяч случаев коронавируса
Новый Калининград За последние сутки в России выявили 8831 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах.
Новый Калининград.Ru 03:38
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные виды рака в России
В Минздраве России назвали самые распространенные виды рака в России.
Evo-rus.com 03:33
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати и стала Юнусовой
Анастасия Решетова сменила фамилию на "Юнусова" Напомним, Тимати и Решетова вместе уже больше пяти лет.
Вокруг ТВ вчера в 00:31
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Шоу-бизнес
Вылечившаяся от коронавируса Алёна Бабенко дала совет заболевшим
Российская актриса Алена Бабенко, которая вылечилась от коронавируса, дала совет другим заболевшим.
Актуальные Новости 00:25
Гаджеты
Покупателям нового Xiaomi Mi 10 подарят второй смартфон
Экономика сегодня 04:04
Общество
В Татарстане за сутки 51 человек заразился коронавирусом
Итого на 4 июня (по нарастанию) в Татарстане зарегистрировано 3402 случая COVID-19.
Заинск-информ 03:45