с чего всё началось

Сбербанк и «Яндекс» до конца месяца могут объявить о разводе в общих активах, пишет издание The Bell со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Партнерство между компаниями может быть приостановлено по проектам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».

Общество В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию без рабочих обязанностей В Швеции появилась вакансия, на которую можно устроиться до конца жизни и не работать. Об этом сообщает Шведское радио. 59

Общество Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы. 199

Технологии Названы основные признаки прослушки смартфонов Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. 160

Общество Президент ввел в Норильске режим чрезвычайной ситуации Разлив нефтепродуктов угрожает окружающей среде Президент Владимир Путин ввел в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщает ТАСС. 2,1K

Космос Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО. 3

Космос В корабле Маска использовали российские детали Корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС 31 мая. 1,9K

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 657

Культура Дэвид Линч показал свой быт в самоизоляции Последний прогноз вышел 31 мая 2020 года — глядя в окно, режиссер рассказывает, что в Лос-Анджелесе переменная облачность, нет ветра и около 17 градусов по Цельсию.

Авто АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up. 138

Происшествия В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников. 10