с чего всё началось

Сбербанк и «Яндекс» до конца месяца могут объявить о разводе в общих активах, пишет издание The Bell со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Партнерство между компаниями может быть приостановлено по проектам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».

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Политика Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР. 79

Кино Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении «Бэтвумен» Звезда американского рестлинга Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении "Бэтвумен". Об этом пишет издание Wrestling Observer.

Политика ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок, тематические билборды и телевизионные ролики - это не агитация, а информирование граждан. 74

Происшествия В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.

Политика Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7 Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи. 380

Экономика Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады. 62

Экономика Дальневосточным авиакомпаниям отказали в дополнительной господдержке Правительство России отказало авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки.

Происшествия В Югре учитель школы подозревается в педофилии Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии. 12

Финансы Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40. 33

Происшествия На акции протеста в Париже полиция применила слезоточивый газ По информации «РИА Новости», в Париже полицейские применили слезоточивый газ для разгона несогласованной акции протеста против полицейского насилия и расизма. 58

Общество Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома 11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она "физически не могла выйти из дома", в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы.

Общество За сутки в России выявили 8 536 заболевших коронавирусом За время пандемии в России умерли 5 215 человек. Отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших.

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Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,8K

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