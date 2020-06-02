Экономика
Adindex.ru«Яндекс» и Сбербанк планируют разделить общие активы
Сбербанк и «Яндекс» до конца месяца могут объявить о разводе в общих активах, пишет издание The Bell со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Партнерство между компаниями может быть приостановлено по проектам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфаксвчера в 09:37
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Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Политика
Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности
Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
RT на русском 03:17
Кино
Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении «Бэтвумен»
Звезда американского рестлинга Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении "Бэтвумен". Об этом пишет издание Wrestling Observer.
Piter.tv 01:13
Политика
Мантуров рассказал о преимуществах России перед другими странами
Россия имеет четыре конкурентных преимущества перед зарубежными странами. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
RT на русском вчера в 22:32
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию за или против поправок, тематические билборды и телевизионные ролики - это не агитация, а информирование граждан.
Znak.com вчера в 20:13
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Происшествия
В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы
В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
Газета.Ru 02:56
Политика
Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7
Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Газета.Ru вчера в 16:26
Происшествия
В Златоусте задержали топ-менеджера крупной дорожной фирмы
Как сообщает "URA.RU" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, его задержали вчера, 2 июня, в Златоусте.
Челябинск Сегодня 03:54
Здоровье
В Петербурге назвали условие для госпитализации горожан с пневмонией
В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, при каких условиях горожане с пневмонией могут рассчитывать на госпитализацию.
РБК Санкт-Петербург 03:52
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
РБК 01:00
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразилось еще 357 человек
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области рекордно растет.
УралПолит.Ru 03:43
Экономика
Дальневосточным авиакомпаниям отказали в дополнительной господдержке
Правительство России отказало авиакомпаниям Дальнего Востока и Крайнего Севера в дополнительных мерах поддержки.
SakhalinMedia.ru 00:53
Происшествия
В Югре учитель школы подозревается в педофилии
Ханты-Мансийск, 3 июня 2020, 08:26 — REGNUM В Нижневартовске учитель одной из школ задержан по подозрению в педофилии.
REGNUM 01:26
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Аналитики Райффайзенбанка ожидают в третьем квартале укрепление доллара до 74 руб. и восстановление до 72 руб. по итогам года при условии, что нефть будет торговаться на уровне $40.
РБК вчера в 01:00
Происшествия
На акции протеста в Париже полиция применила слезоточивый газ
По информации «РИА Новости», в Париже полицейские применили слезоточивый газ для разгона несогласованной акции протеста против полицейского насилия и расизма.
Моя Москва.онлайн 01:18
Культура
Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
iReactor 03:08
Общество
Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома
11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она "физически не могла выйти из дома", в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы.
Ведомости 00:08
Общество
За сутки в России выявили 8 536 заболевших коронавирусом
За время пандемии в России умерли 5 215 человек. Отмечается, что число вылечившихся от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших.
RuNews24.ru 03:43
Биатлон
Правление СБР предъявило обвинения Драчеву
Президент СБР систематически и последовательно не выполняет решений Правления союза, в том числе и те, которые он лично принимал и поддерживал при голосовании вместе с другими членами правления СБР.
Спорт день за днем вчера в 08:19
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Компания представила Game Gear Micro – миниатюрную версию своей консоли, которая вышла в 1990 году.
Cyber.sports.ru 03:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак рассказала о судьбе «особенной» дочери Бондарчук
Светлана Бондарчук на днях дала Ксении Собчак в её авторском шоу интервью, в котором в том числе затронула вопрос о своей дочери.
Discover24 03:43