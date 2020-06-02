Экономика
Adindex.ru«Яндекс» и Сбербанк планируют разделить общие активы
Сбербанк и «Яндекс» до конца месяца могут объявить о разводе в общих активах, пишет издание The Bell со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Партнерство между компаниями может быть приостановлено по проектам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфаксвчера в 09:37
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Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
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Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
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При иностранном акционере "Смешарики" в России не заговорят на другом языке, не станут другими.
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Музыка
Зрители выбрали победителей Евровидения-2020
Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
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Общество
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В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе. Авторы — депутаты столичного парламента, пишет ТАСС.
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РБК вчера в 22:14
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Количество выявленных случаев коронавируса в Алтайском крае превысило 2 тыс
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Президент назначил дату проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ — 1 июля 2020 года (указ от 01.06.20 № 354).
Бухонлайн 01:36
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
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Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК
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Южный Федеральный вчера в 21:51
Общество
Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат
Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter.
REGNUM 00:38
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru 01:52
Гаджеты
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Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
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В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40