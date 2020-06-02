Экономика

Adindex.ruAdindex.ru«Яндекс» и Сбербанк планируют разделить общие активы

Сбербанк и «Яндекс» до конца месяца могут объявить о разводе в общих активах, пишет издание The Bell со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Партнерство между компаниями может быть приостановлено по проектам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
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Подробнее о событии

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