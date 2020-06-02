с чего всё началось

Сбербанк и «Яндекс» до конца месяца могут объявить о разводе в общих активах, пишет издание The Bell со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Партнерство между компаниями может быть приостановлено по проектам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».

Общество В Калужской области с 3 июня ослабят ограничительные меры В Калужской области с 3 июня отменят часть ограничительных мер, жителям разрешат прогулки и занятия спортом, откроются парикмахерские и салоны красоты. 14

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 741

Финансы Курс доллара опустился ниже 70 рублей По данным Московской биржи, по состоянию на утро 1 июня курс доллара снизился ниже 70 рублей и составил 69,83 рубля. 692

Интернет В Facebook появилась возможность скрывать старые публикации В социальной сети Facebook появилась возможность скрывать старые публикации. Об этом сообщается на сайте компании.

Общество Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса Для проверки безопасности и эффективности вакцины от коронавируса Министерство обороны России из различных подразделений по всей стране отобрало 50 военнослужащих, включая 5 женщин. 1,6K

Общество Обездвиженная москвичка подала иск за штрафы на выход из дома 11 мая, указывается в заявлении в суд, она получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. В течение трех дней истица пыталась сообщить, что она "физически не могла выйти из дома", в департамент здравоохранения Москвы, Роспотребнадзор, Главконтроль и департамент информационных технологий Москвы.

Общество В Москве опубликовали график отключения горячей воды Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн". 793

Происшествия В Красноярске обнаружили тело ребенка В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД. 11

Музыка Зрители выбрали победителей Евровидения-2020 Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн. 191

Общество 1 июля будет оплачиваемым нерабочим днем Президент назначил дату проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ — 1 июля 2020 года (указ от 01.06.20 № 354).

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,6K

Общество Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат Москва, 3 июня 2020, 07:38 — REGNUM Изменить численность сотрудников в ближайшие полгода планируют 36% российских компаний, показало исследование портала HeadHunter. 60

Гаджеты Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy M01 Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M01, которая относится к сегменту бюджетных устройств. 8

Путешествия Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными. 322

Общество В больнице под Саратовом выявили 18 случаев заражения коронавирусом "Сразу 18 случаев выявлено в Балашовской районной больнице - в отделении, закрытом на карантин", - цитирует заявление оперштаба министерство информации и печати области. 825