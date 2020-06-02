с чего всё началось

Компании разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». По данным The Bell, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете». А «Яндекс.Деньги» отойдут Сбербанку, у которого сейчас 75% в этой компании, остальное – у «Яндекса».

Шоу-бизнес Собчак рассказала о судьбе дочери Фёдора Бондарчука Ксения Собчак решила рассказать, как себя чувствует дочь Фёдора Бондарчука.

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 1,7K

Культура Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит. 27

Шоу-бизнес Парень Ольги Бузовой потратил на шопинг миллион рублей Парень Ольги Бузовой похвастался своими дорогостоящими покупками, благодаря которым он чувствует себя гораздо легче, и теперь снова готов общаться со своими фолловерами и вести активную рабочую деятельность. 45

Происшествия Раненым красноярским инкассаторам предстоят сложные операции на руках Двум раненным в Красноярске инкассаторам предстоят сложные операции по восстановлению рук, сообщается в аккаунте Instagram Красноярской краевой клинической больницы. 2

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 714

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Здоровье Врач Алексеева сообщила о симптоматическом лечении метеозависимости Алексеева добавила, что если чувствуются спазмы головы, то нужно принять спазмолитики, а если болят суставы, то стоит применять привычное лечение. 6

Здоровье Прокурор области призвал Роспотребнадзор прекратить проверки бизнеса Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко фактически потребовал от Роспотребнадзора по Саратовской области прекратить кошмарить малый бизнес. 15

Общество Минобороны перенесло летние военные сборы студентов Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости. 1

Общество Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале. 14