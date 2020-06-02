Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Компании разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». По данным The Bell, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете». А «Яндекс.Деньги» отойдут Сбербанку, у которого сейчас 75% в этой компании, остальное – у «Яндекса».
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил
, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".
Интерфаксвчера в 09:37

Подробнее о событии

ЛУКОЙЛ, «Яндекс», Western Union, Lyft: за какими котировками следить

РБК02:07

Сбербанк и компания «Яндекс», по данным интернет-издания The Bell, уже в июне объявят о разделе совместных активов

Эхо Москвывчера в 23:34

«Яндекс» задумался о реструктуризации владения в СП со Сбербанком

Интерфаксвчера в 09:37

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РИА Новостивчера в 11:12

«Яндекс» и Сбербанк разделят активы

Ведомостивчера в 12:05

«Яндекс» и Сбербанк разделят совместные проекты

Коммерсантъвчера в 10:52

РБК: «Яндекс.Маркет» не ожидает закрытия своих площадок в случае выхода Сбербанка из СП

ТАССвчера в 16:36
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Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

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Ксения Собчак решила рассказать, как себя чувствует дочь Фёдора Бондарчука.
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Общество

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Происшествия

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Культура

Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

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В Красноярске обнаружили тело ребенка

Газета.Ru 01:44
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Парень Ольги Бузовой потратил на шопинг миллион рублей

Парень Ольги Бузовой похвастался своими дорогостоящими покупками, благодаря которым он чувствует себя гораздо легче, и теперь снова готов общаться со своими фолловерами и вести активную рабочую деятельность.
OvideO.ru 01 июня в 12:07
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Политика

Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается

Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
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Политика

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
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Армия и оружие

Беспорядки в городах США. Главное

Помимо США протесты идут и в других странах.
РБК 02:19
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал СМИ, как бороться с резкими скачками давления.
Evo-rus.com вчера в 12:10
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Происшествия

Раненым красноярским инкассаторам предстоят сложные операции на руках

Двум раненным в Красноярске инкассаторам предстоят сложные операции по восстановлению рук, сообщается в аккаунте Instagram Красноярской краевой клинической больницы.
РИА Новости 02:09
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Общество

В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
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Звезда «Гарри Поттера» и «Фарго» сыграет в «Аватаре 2»

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Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
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Врач Алексеева сообщила о симптоматическом лечении метеозависимости

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Здоровье

Прокурор области призвал Роспотребнадзор прекратить проверки бизнеса

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко фактически потребовал от Роспотребнадзора по Саратовской области прекратить кошмарить малый бизнес.
Взгляд-инфо вчера в 13:13
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Экономика

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Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса.
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Общество

Минобороны перенесло летние военные сборы студентов

Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
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Космос

Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС

Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
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Ирина Горбачева: коммерческое кино испортили глупыми комедиями

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Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео

В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
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В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

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Общество

Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе

На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
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Общество

Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы

В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
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Здоровье

В Челябинской области нашли ещё 140 носителей коронавируса

Челябинск, 31 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Челябинской области выявлено ещё 140 носителей коронавируса.
REGNUM 31 мая в 04:08
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Армия и оружие

В США считают B-1B «проблемой для российского флота»

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