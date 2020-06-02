Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк разделят активы
Компании разделят «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». По данным The Bell, «Яндекс» выкупит у Сбербанка его 45% в «Яндекс.Маркете». А «Яндекс.Деньги» отойдут Сбербанку, у которого сейчас 75% в этой компании, остальное – у «Яндекса».
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с чего всё началось
Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что "Яндекс" и Сбербанк в ближайшее время объявят о прекращении партнерства по двум СП - "Яндекс.Деньги" и "Яндекс.Маркет".Интерфаксвчера в 09:37
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Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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Собчак рассказала о судьбе дочери Фёдора Бондарчука
Ксения Собчак решила рассказать, как себя чувствует дочь Фёдора Бондарчука.
News.ru 00:50
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru 01:52
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Основателя паблика «Мужское государство», возможно, убили в Стамбуле
Sota.vision вчера в 21:09
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит.
Piter.tv 00:30
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
Газета.Ru 01:44
Шоу-бизнес
Парень Ольги Бузовой потратил на шопинг миллион рублей
Парень Ольги Бузовой похвастался своими дорогостоящими покупками, благодаря которым он чувствует себя гораздо легче, и теперь снова готов общаться со своими фолловерами и вести активную рабочую деятельность.
OvideO.ru 01 июня в 12:07
Политика
Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
Армия и оружие
Беспорядки в городах США. Главное
Помимо США протесты идут и в других странах.
РБК 02:19
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
REGNUM 01 июня в 13:03
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал СМИ, как бороться с резкими скачками давления.
Evo-rus.com вчера в 12:10
Происшествия
Раненым красноярским инкассаторам предстоят сложные операции на руках
Двум раненным в Красноярске инкассаторам предстоят сложные операции по восстановлению рук, сообщается в аккаунте Instagram Красноярской краевой клинической больницы.
РИА Новости 02:09
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Кино
Звезда «Гарри Поттера» и «Фарго» сыграет в «Аватаре 2»
Звезда "Гарри Поттера" и "Фарго" Дэвид Тьюлис присоединился к касту второго "Аватара".
Российская газета вчера в 05:14
Армия и оружие
Российские ЗРК «Бук» защитят авиабазу Хафтара от турецких F-16
Военное обозрение вчера в 22:37
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Здоровье
Врач Алексеева сообщила о симптоматическом лечении метеозависимости
Алексеева добавила, что если чувствуются спазмы головы, то нужно принять спазмолитики, а если болят суставы, то стоит применять привычное лечение.
NewInform 01:09
Здоровье
Прокурор области призвал Роспотребнадзор прекратить проверки бизнеса
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко фактически потребовал от Роспотребнадзора по Саратовской области прекратить кошмарить малый бизнес.
Взгляд-инфо вчера в 13:13
Экономика
Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов
Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса.
Известия вчера в 19:40
Общество
Минобороны перенесло летние военные сборы студентов
Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
Космос
Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС
Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
РИА Новости 31 мая в 13:58
Культура
Ирина Горбачева: коммерческое кино испортили глупыми комедиями
РИА Новости 01:00
Армия и оружие
Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео
В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета вчера в 06:08
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
Общество
Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы
В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
Здоровье
В Челябинской области нашли ещё 140 носителей коронавируса
Челябинск, 31 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Челябинской области выявлено ещё 140 носителей коронавируса.
REGNUM 31 мая в 04:08