с чего всё началось

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет". Теперь "Яндекс" рассматривает варианты реструктуризации своего владения в совместных предприятиях со Сбербанком, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

Космос К Земле подлетает потенциально опасный астероид К Земле подлетает потенциально опасный астероид, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. 298

Общество В РФ может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты По словам источника, обозначить новую норму предлагается как "минимальный размер часовой ставки" (МРЧС), он будет применяться при привлечении работника на неполное рабочее время на срок до трех месяцев. 9

Шоу-бизнес Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар. 36

Общество Минобороны выбрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса Испытания намереваются проводить на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны, в котором ранее испытывали вакцину от лихорадки Эбола, а также ближневосточного синдрома. 1,6K

Здоровье На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».

Биатлон В СБР объяснили исчезновение с сайта критики в адрес главы союза Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) объяснила исчезновение с сайта заявления членов правления организации по деятельности президента Владимира Драчева.

Энергетика «Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG "Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.

Армия и оружие Путин утвердил условия использования Россией ядерного оружия Россия может пойти на ядерный удар в случае "воздействия", способного вывести из строя критически важные государственные или военные объекты, говорится в Основах госполитики страны, утвержденных президентом Владимиром Путиным. 849

Политика В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. 164

Футбол Опубликован календарь заключительной части сезона в РПЛ и Кубке России На официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) было опубликовано расписание оставшихся восьми туров, а также решающих стадий Кубка страны.

Путешествия Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными. 113

Происшествия Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня. 1K

Авто В России введут новые штрафы для автовладельцев В соответствии со статьей 16.10 проекта нового КоАП, владельцам разукомплектованных и/или брошенных машин придется заплатить штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей, если их транспортные средства нарушают установленные требования благоустройства территории. 333

Политика Сыровара Сироту покоробили слова Навального в адрес ветерана войны Сыровара Олега Сироту, который снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, не задели оскорбления оппозиционера Алексея Навального, по словам фермера, его покоробили высказывания в адрес других участников видео - ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и врача-кардиохирурга Лео Бокерии. 5

Общество Минтруд проанализирует увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Министерство труда России планирует рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 16

Происшествия В Норильске после разлива топлива введён режим ЧС Как сообщили ИА REGNUM 1 июня в правительстве региона, введён режим ЧС межмуниципального уровня на уровне города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. 26

Финансы Курс доллара упал ниже 70 рублей На закрытии торгов американская валюта расчетами "завтра" на 10:02 снизилась на 41 копейку. Курс доллара упал ниже 70 рублей. 658

Кино Ассоциация продюсеров кино и телевидения объявила победителей Церемония награждения проходила в эфире Пятого канала. Лучшим фильмом по версии АПКиТ стала скандальная картина Клима Шипенко «Текст». 86