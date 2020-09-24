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REGNUM
REGNUM

«Яндекс» и TCS Group подорожали на $2 млрд после объявления о слиянии

Яндекс Алексей Алексеев До объявления о предполагаемой сделке стоимость двух компаний составляла $26,1 млрд ($20,9 млрд у "Яндекса" и около $5,2 млрд у TCS). День торгов на фоне сообщений о слиянии добавил к этой величине почти $2,1 млрд — 8% «Яндексу» и 6% TCS Group.В источнике
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REGNUM

Цена — самое интересное в сделке «Яндекса» и «Тинькофф банка»

REGNUM25 сентября в 10:57
Ведомости

Цифровое крепостничество

Ведомости23 сентября в 17:29
РЕН ТВ

Экосистема «Яндекса» и «Тинькофф» принесет миллиардную прибыль

РЕН ТВ23 сентября в 20:59
Коммерсантъ

Общая капитализация «Яндекса» и TCS Group выросла на $2 млрд

Коммерсантъ23 сентября в 18:59
РБК

Общая стоимость «Яндекса» и «Тинькофф» выросла на $2 млрд

РБК23 сентября в 18:13
ТАСС

Вступаем в эпоху экосистем. Как «Яндекс» и Тинькофф Банк будут конкурировать со Сбером

ТАСС24 сентября в 11:30
Известия

Сделка за малым: от экосистемы «Яндекса» и «Тинькофф» ждут прибыли в $1,1 млрд

Известия23 сентября в 17:01

ЦСКА — Локомотив 0:1

«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
ЦСКА — Локомотив 0:1
Lenta.ru13:56

FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новости12:31

В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM01:29
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Глава UFC Уайт раскритиковал Макгрегора за публикацию личной переписки

Дана Уайт, являющийся президентом организации под названием "Ultimate Fighting Championship", высказался относительно публикации личной переписки со стороны ирландского бойца Конора Макгрегора Данная переписка была между вышеупомянутыми людьми.
Честный рейтинг букмекеров08:00

Азербайджанская армия освободила вершину горы Муровдаг

Освобождение в результате военной операции вершины Муров горного хребта Муровдаг азербайджанскими войсками в Геранбойском направлении фронта дало большое стратегическое преимущество армии Азербайджана, заявил помощник президента страны Хикмет Гаджиев.
Вестник Кавказа10:45
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