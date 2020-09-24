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REGNUM
REGNUM

«Яндекс» и TCS Group подорожали на $2 млрд после объявления о слиянии

Яндекс Алексей Алексеев До объявления о предполагаемой сделке стоимость двух компаний составляла $26,1 млрд ($20,9 млрд у "Яндекса" и около $5,2 млрд у TCS). День торгов на фоне сообщений о слиянии добавил к этой величине почти $2,1 млрд — 8% «Яндексу» и 6% TCS Group.В источнике
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Телеканал 360°

Акции «Яндекса» и «Тинькофф» взлетели в цене

Телеканал 360°03:05
Коммерсантъ

Общая капитализация «Яндекса» и TCS Group выросла на $2 млрд

Коммерсантъ18:59
iReactor

Экономист назвал будущее клиентов Тинькофф банка после слияния с «Яндексом»

iReactorвчера в 04:58
РЕН ТВ

Сделка десятилетия: что принесет слияние «Тинькофф» и «Яндекс»

РЕН ТВвчера в 10:46
ТАСС

«Не продажа, а скорее слияние». Что известно о сделке «Яндекса» и Тинькофф Банка

ТАССвчера в 08:30
РБК

Общая стоимость «Яндекса» и «Тинькофф» выросла на $2 млрд

РБК18:13
Вести.Ru

Акции «Яндекса» обновили рекорд цены из-за возможной покупки «Тинькофф банка»

Вести.Ruвчера в 04:57

Бедрос Киркоров опроверг информацию о своей госпитализации

Сам Киркоров-старший назвал сообщения о госпитализации из-за проблем с сердцем "ерундой" и рассказал, что недавно вернулся из Сочи, сдал тест на COVID-19, а сейчас отдыхает на даче и чувствует себя хорошо, передает Telegram-канал LifeShot.
iReactor09:17

Хамзат Чимаев возглавит турнир UFC

Ранее 26-летний Хамзат Чимаев, за два месяца с небольшим успевший одержать три досрочных победы в UFC, сообщил, что от поединка с ним отказались все доступные бойцы из топ-10 полусреднего дивизиона организации.
FightTime.ru04:17
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В Москве за нарушение масочного режима закрыли 43 магазина

По словам Майорова, в магазинах сетей "Перекресток" и "Магнолия", где нашли нарушения, полностью был нарушен дезинфекционный режим, кассиры обслуживали покупателей без средств защиты, не было санитайзеров в подсобных помещениях, запаса масок и перчаток.
РИА Новости08:46
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Тиньков после презентации Сбербанка предложил сделать Грефа премьером

Основатель TCS Group Олег Тиньков после просмотра презентации ребрендинга Сбербанка предложил на своей странице в Instagram сделать главу компании Германа Грефа премьер-министром России.
Общественная служба новостей06:17
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Райан Гослинг снимется у режиссера «Джона Уика» и «Дэдпула 2»

Оказалось, что по второму разу Райан Гослинг готов сыграть не только астронавта, но и каскадера: актер получил главную роль в пока что безымянном проекте режиссера «Джона Уика», «Дэдпула 2» и «Хоббса и Шоу» Дэвида Литча.
Кinomania09:01

Зеленский назвал «Северный поток – 2» «угрозой единству Европы»

Газопровод «Северный поток – 2» может создать угрозу для единства Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Словакию, где встретился со словацким президентом Зузаной Чапутовой.
Ведомости07:11
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Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП

Подозреваемый в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре Москвы Эльмин Гулиев признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.
РИА Новостивчера в 13:38
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В Киеве заявили о своем праве перекрыть Северо-Крымский канал

Глава постоянного представительства президента Украины в "автономной республике Крым", расположенного в Киеве и не имеющего отношения к российскому полуострову, Антон Кориневич заявил, что украинские власти имеют право перекрывать Северо-Крымский канал по своему усмотрению.
Газета.Ru06:40
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