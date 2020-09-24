«Яндекс» и TCS Group подорожали на $2 млрд после объявления о слиянии
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Яндекс Алексей Алексеев До объявления о предполагаемой сделке стоимость двух компаний составляла $26,1 млрд ($20,9 млрд у "Яндекса" и около $5,2 млрд у TCS). День торгов на фоне сообщений о слиянии добавил к этой величине почти $2,1 млрд — 8% «Яндексу» и 6% TCS Group.В источнике
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