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Политика Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию Президент РФ Владимир Путин поблагодарил граждан страны за голосование по поправкам в Конституцию России.

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Общество В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку С 1 июля порядок распространяется и на инвалидов III группы, если их возможность передвигаться самостоятельно ограничена, а также на граждан, не имеющих такого ограничения, если они получили знак "Инвалид" и пользовались правом на бесплатную парковку на основании такого знака до 1 июля. 15

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Экономика Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.