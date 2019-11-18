с чего всё началось

На протяжении 22 лет "Яндекс" создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей. Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой "золотой акцией 2.0"

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании). Соответствующие изменения в структуре корпоративного управления компании одобрил совет директоров «Яндекса».

Происшествия Подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области Бывший глава управления ГИБДД свердловской Кушвы, а ныне замначальника местного ОВД подполковник Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю женщину по пути на работу.

Политика Россия начала перемещение кораблей, задержанных в Керченском проливе Россия начала перемещение кораблей ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Южного федерального округа.

Здоровье Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.

Общество Портал госуслуг оснастят «цифровым окном» Курирующий в правительстве «цифровую сферу» вице-премьер Максим Акимов заверил, что работа ведется в плотном диалоге со всеми ведомствами, в том числе с так называемыми «цифровыми заместителями» министров.

Политика Китайцы назвали четыре слабые стороны России Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, несмотря на четыре слабые стороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское издание Sohu.

Общество Глава Ставрополья уволил за хамство своего полпреда Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уволил своего представителя по Минераловодскому городскому округу, а также по Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди за то, что он грубо разговаривал с людьми, пришедшими к нему на прием.

Происшествия Обыски в СО РАН связали с незаконной приватизацией коттеджа Уголовное дело, в рамках которого сегодня, 18 ноября, проходят обыски в Сибирском отделении РАН, может быть связано с незаконной приватизацией коттеджа на ул. Мальцевой, сообщает «Академ-Онлайн».

Здоровье Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник Поправками в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается установить, что внедрение новой модели должно проводиться в соответствии с требованиями к организациям, их внедряющим.

Происшествия Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.

Общество Онищенко предложил сократить время продажи алкоголя до нулевого уровня Бывший главный санитарный врач, депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко, комментируя инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о запрете продажи алкоголя в магазинах после 22:00, предложил сократить это время до нулевого уровня.

Происшествия Суд лишил водительских прав депутата Госдумы, сбившего мотоциклиста Гагаринский суд Москвы на полтора года лишил водительских прав депутата Госдумы Николая Герасименко, сбившего на автомобиле Lexus мотоциклиста в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Авто Дилерам показали новую версию Chevrolet Niva Как выясняется, модель следующего поколения уже фактически готова и ее фотографии показали дилерам бренда в России.

Политика Александр Лукашенко захотел стать следующим президентом Белоруссии Нынешний лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что намерен баллотироваться в президенты в 2020 году.