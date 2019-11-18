с чего всё началось

На протяжении 22 лет “Яндекс” создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей. Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой “золотой акцией 2.0”

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

Политика Россия передала задержанные корабли Украине 25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» — в связи с незаконным пересечением ими российской государственной границы.

Политика Кремль назвал дату «нормандского саммита» Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Общество Путин одобрил строительство моста через Лену Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Политика Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.

Здоровье Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили Ранее стало известно, что в Национально-медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) около 40 пациентов с весом до шести килограммов остались без трансплантаций из-за претензий к применяемому врачами препарату.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Общество СК назвал причины обыска в мэрии Бийска СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.

Происшествия В Индии погиб российский турист В Индии в штате Гоа в районе пляжа Арамболь погиб 64-летний российский турист, сообщает NDTV.

Хоккей Пойманный на кокаине хоккеист Кузнецов сравнил Овечкина с Иисусом Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о своем отношении к достижениям капитана команды Александра Овечкина, который через несколько сезонов может побить исторический рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ.

Хоккей Фанаты челябинского «Трактора» потребовали отставки руководства клуба Фанаты ХК «Трактор» опубликовали открытое письмо на имя президента клуба – губернатора Челябинской области Алексея Текслера, обращение появилось в группе «Сектора А» в соцсети.

Происшествия Сбежавший из России полковник петербургской таможни уволен Начальник отдела таможенного контроля Санкт-Петербургской таможни, полковник Олег Гусев был уволен после того как сначала не вышел на работу, а потом и вовсе оказался в другой стране.

Политика Дерипаска попросил США снять с него санкции Олег Дерипаска подал в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ходатайство о снятии с него санкций, сообщает РБК.

Политика МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике.

Авто Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E В стандартной комплектации кроссовер будет оснащаться светодиодными фарами и задними фонарями, беспроводной зарядкой для телефона, спутниковой навигационной системой и системой безопасности и помощи семейства Ford CoPilot 360 и 360 Assist 2.0.