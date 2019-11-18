Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндекс» обновит «золотую акцию»

Первую "золотую акцию" "Яндекса" получил в 2010 году Сбербанк: она давала госбанку право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании. Сбербанк уже получил обращение "Яндекса" с просьбой вернуть "золотую акцию" для ее передачи в фонд.
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Аркадий Волож
Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах „Яндекса“ и защитит интересы страны.
— Аркадий Волож, российский предпринимательURA.Ru 02:28

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