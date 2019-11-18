Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Яндекс» введет в структуру управления Фонд общественных интересов

Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций. Об этом сообщила пресс-служба компании. Фонд сможет выдвинуть в совет директоров двух человек из 12.
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с чего всё началось
Совет директоров «Яндекса» предложил внести изменения в схему корпоративного управления компанией, в ее структуре предлагается создать некоммерческий Фонд общественных интересов, сообщается
 на сайте «Яндекса».
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