с чего всё началось

Совет директоров "Яндекса" решил изменить структуру управления компании и ввести в нее некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит часть управленческих функций. Об этом сообщила пресс-служба компании. Фонд сможет выдвинуть в совет директоров двух человек из 12.

Гаджеты Huawei Mate 30 используют в киноискусстве На этой неделе будут показаны три короткометражных фильма, которые были полностью сняты на смартфон Huawei Mate 30.

Общество Киселев рассказал о значении законопроекта о виноделии в России Журналист Дмитрий Киселев, возглавивший в октябре Союз виноградарей и виноделов России, считает, что закон о виноделии станет настоящей революцией для этой отрасли.

Происшествия В Сибирском отделении РАН подтвердили обыски Начальник центра общественных связей Сибирского отделения РАН Андрей Соболевский подтвердил изданию «Коммерсантъ-Новосибирск», что силовые ведомства проводят обыски в новосибирском Академгородке.

Здоровье Москвичей приглашают проверить легкие в 10 центрах госуслуг Полный список медицинских организаций и центров госуслуг «Мои документы», где можно проверить состояние легких и узнать о профилактике хронической обструктивной болезни легких, опубликован на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Общество Рынок труда ХМАО оказался непривлекательным для работающих пенсионеров Рейтинг составлялся путем оценки российских регионов по специальному индексу – в него включили такие показатели, как уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, а также климат региона.

Транспорт В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Армия и оружие Американцы испытали российский танк Т-80 В распоряжении армии Южной Кореи, по данным на 2017 год, находится 80 танков Т-80У. Т-80У является основным боевым танком семейства Т-80.

Происшествия Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.

Общество Россиян предупредили о возвращении аномальных холодов На этой неделе на севере европейской территории России, на Урале и в Сибири ожидаются аномальные холода.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.