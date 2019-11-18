На протяжении 22 лет "Яндекс" создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей. Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой "золотой акцией 2.0"

Совет директоров компании "Яндекс" собирается внести изменения в структуру управления. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление, предполагается создание некоего фонда, куда планируется передать "золотую акцию" Сбербанка.

Общество Тумсо раскритиковал главу полиции Аргуна за шутку с угрозами За угрозами Кадырова в адрес пользователей соцсетей последовал шутливо оформленный пост главы полиции Аргуна Алихана Цакаева в Instagram об эффективности "щелчка предохранителя" и "пули в ногу" как методов воздействия на взгляды и поведение.

Общество Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота» Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.

Происшествия В зданиях Сибирского отделения РАН проходят обыски Обыски проходят в зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в новосибирском Академгородке по делу о незаконной приватизации коттеджа на имя дочери бывшего главы СО РАН Александра Асеева, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

Общество Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.

Политика Порошенко собрались лишить неприкосновенности Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.

Гаджеты В Китае определили лучший телефон Среди своих конкурентов телефон сумел показать лучшие результаты в таких категориях, как «Лучший игровой смартфон» и «Лучшее качество видео».