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Народные новости«Яндекс» хочет изменить свою структуру управления
Совет директоров компании "Яндекс" собирается внести изменения в структуру управления. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление, предполагается создание некоего фонда, куда планируется передать "золотую акцию" Сбербанка.
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На протяжении 22 лет "Яндекс" создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей. Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой "золотой акцией 2.0"
— Аркадий Волож, российский предпринимательКоммерсантъ 04:34
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