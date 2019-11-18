с чего всё началось

На протяжении 22 лет “Яндекс” создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей. Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой “золотой акцией 2.0”

"Яндекс" создает в структуре управления Фонд общественных интересов, говорится в сообщении "Яндекса". Ему передадут "золотую акцию", которая в настоящий момент принадлежит Сбербанку и позволяет блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.

Транспорт В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Политика Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.

Политика Дерипаска попросил Минфин США снять с него санкции Бизнесмен Олег Дерипаска направил в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США просьбу о снятии с него санкций, сообщает в понедельник РБК.

Музыка Ротару снова начнет выступать в России Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.

Политика ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Политика Глава МИД Украины порассуждал о смене политического строя в России По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, в мире бытует мнение, что Украине необходимо дождаться смены власти в РФ, чтобы начать выстраивать с ней новые отношения.

Политика Составлен портрет идеального губернатора Эксперты подготовили практические рекомендации для исполняющих обязанности губернаторов: чиновники должны вызывать доверие, быть скромными и не стесняться проявлять эмоции.

Политика В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком России Зеленскому Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что передача Киеву задержанных год назад военных кораблей Украины сигнализирует о стремлении к примирению.

Происшествия В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в России Ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности в России за 8 месяцев текущего года составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей.