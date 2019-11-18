Общество
РИА Новости«Яндекс» хочет поменять структуру управления компанией
"Яндекс" создает в структуре управления Фонд общественных интересов, говорится в сообщении "Яндекса". Ему передадут "золотую акцию", которая в настоящий момент принадлежит Сбербанку и позволяет блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.
Читать в источнике
Оценить65
На протяжении 22 лет “Яндекс” создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей. Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой “золотой акцией 2.0”
— Аркадий Волож, российский предпринимательКоммерсантъ 04:34
с чего всё началось
«Яндекс» изменит структуру управления компанией и создаст некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров и заблокировать консолидацию 10% и более акций в одних руках, говорится в сообщении компании.Forbes01:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Транспорт
В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Политика
Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный природный газ (СПГ), и призвал ввести санкции против США в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний — участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
Общество
В Бийске полицейские провели обыск в мэрии
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Политика
Дерипаска попросил Минфин США снять с него санкции
Бизнесмен Олег Дерипаска направил в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США просьбу о снятии с него санкций, сообщает в понедельник РБК.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Общество
«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену
Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Times сообщила о сокрытии командирами преступлений британских солдат
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Происшествия
Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен
По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Политика
Глава МИД Украины порассуждал о смене политического строя в России
По словам главы МИД Украины Вадима Пристайко, в мире бытует мнение, что Украине необходимо дождаться смены власти в РФ, чтобы начать выстраивать с ней новые отношения.
Единоборства
Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом
Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Политика
Евросоюз согласился упростить визовый режим с Белоруссией
Совет Евросоюза обнародовал решение о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Общество
Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом
Россия решила отложить возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады.
Политика
Составлен портрет идеального губернатора
Эксперты подготовили практические рекомендации для исполняющих обязанности губернаторов: чиновники должны вызывать доверие, быть скромными и не стесняться проявлять эмоции.
Политика
В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком России Зеленскому
Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что передача Киеву задержанных год назад военных кораблей Украины сигнализирует о стремлении к примирению.
Общество
В законопроект о домашнем насилии хотят внести понятие «преследование»
Депутаты Госдумы хотят внести в проект закона о домашнем насилии поправку, связанную с преследованием.
Происшествия
В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в России
Ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности в России за 8 месяцев текущего года составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей.
Политика
Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы
Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье
Шоу-бизнес
Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию
Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Шоу-бизнес
Друг певицы МакSим показал ее без фильтров и фотошопа
Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки.
Футбол
Нобоа: вижу много молодых людей в футболках с Путиным, они его уважают
Не могу сказать, что я на сто процентов прав, но я вижу много молодых людей в футболках с Путиным, у них есть к нему уважение.