Параллельно «Яндекс» может начать выкуп акций с рынка — это позволит закрепить новую акционерную структуру, указывает BofAML, отмечая, что у «Яндекса» уже есть на эти цели $1,2 млрд.

с чего всё началось

В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать планы об изменении акционерной структуры. В компании напомнили, что занялись этим процессом задолго до появления обсуждаемого законопроекта. Напомним, ранее «Мойка78» писала, что акции «Яндекса» рухнули на 20%.

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