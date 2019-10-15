Экономика
Мойка78«Яндекс» может изменить акционерную структуру
В пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать планы об изменении акционерной структуры. В компании напомнили, что занялись этим процессом задолго до появления обсуждаемого законопроекта. Напомним, ранее «Мойка78» писала, что акции «Яндекса» рухнули на 20%.
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с чего всё началось
Параллельно «Яндекс» может начать выкуп акций с рынка — это позволит закрепить новую акционерную структуру, указывает BofAML, отмечая, что у «Яндекса» уже есть на эти цели $1,2 млрд.Коммерсантъвчера в 17:54
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США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции
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В пятницу, 14 октября, компания Xiaomi провела презентацию обещанного Redmi K30 с поддержкой высокоскоростной сети передачи мобильных данных 5G.
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Lenta.ru вчера в 11:03
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Сын Овечкина впервые посетил матч «Вашингтона»
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Благодаря победе подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
РБК вчера в 16:52
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ТАСС 13 октября в 17:14
Экономика
Рост пенсий в России поставили под сомнение
Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Экономика
Орешкин рассказал о дедолларизации торговли России с ЕС
По мнению Орешкина, привлечение инвестиций через рублевые расчеты позволит России минимизировать потери от экономических санкций США и зависимость от американской валюты.
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Российская певица Наташа Королева опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд на территорию страны.
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DP.RU вчера в 14:54
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Актер разоткровенничался с Борисом Корчевниковым. После развода с Марией Порошиной Илья Древнов избегал разговоров на эту тему.
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Обладателями Букеровской премии впервые стали сразу два писателя
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РБК вчера в 23:23
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В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и протестующих
В аэропорту Барселоны Эль-Прат произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии, сообщает El Pais.
РБК вчера в 15:43
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Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
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Сирийские военные встретились с отступающими силами США
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Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Lenta.ru вчера в 05:26