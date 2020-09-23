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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

«Яндекс» может купить банк «Тинькофф» за $5,48 млрд

Речь идет о покупке 100% акций "Тинькоффа". Сумма намеченной сделки, которая может стать крупнейшей на рынке слияния-поглощения в РФ в посткарантинный период, составит $5,48 млрд. - денежных средств и акций "Яндекса". Эта компания подчеркивает: сделка подлежит одобрению ее акционеров.В источнике
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РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новостивчера в 18:45
Lenta.ru

Акции «Яндекса» взлетели

Lenta.ruвчера в 06:17
Интерфакс

Акции «Яндекса» в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Интерфаксвчера в 03:26
Ведомости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне переговоров о покупке «Тинькофф банка»

Ведомостивчера в 00:48
РБК

«Яндекс» покупает «Тинькофф»: что нужно знать о сделке года

РБКвчера в 13:29
Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъ22 сентября в 15:29
ТАСС

Акции «Яндекса» подорожали на фоне новостей о возможной покупке «Тинькофф банка»

ТАСС22 сентября в 14:12

В Киеве заявили о полном праве Украины перекрыть Северо-Крымский канал

Киев имел полное право перекрыть искусственно созданный Северо-Крымский канал, русло реки Днепр, которая "свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России", не перекрывалось, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Известиявчера в 16:25
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
15

Навальный отреагировал на заявление Путина по поводу его отравления

Ранее французская газета Le Monde рассказала, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог случайно сам выпить яд.
Национальная служба новостей22 сентября в 15:20
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Лукашенко назвал протестующих дрянью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления перед военнослужащими назвал «дрянью» протестующих и поблагодарил силовиков за стабилизацию ситуации в стране.
URA.Ru19:18
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