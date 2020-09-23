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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

«Яндекс» может купить банк «Тинькофф» за $5,48 млрд

Речь идет о покупке 100% акций "Тинькоффа". Сумма намеченной сделки, которая может стать крупнейшей на рынке слияния-поглощения в РФ в посткарантинный период, составит $5,48 млрд. - денежных средств и акций "Яндекса". Эта компания подчеркивает: сделка подлежит одобрению ее акционеров.В источнике
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Новая газета

Война экосистем. «Яндекс» покупает Тинькофф Банк. Теперь три корпорации контролируют весь цифровой рынок в России

Новая газетавчера в 12:05
ТАСС

«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф»

ТАСС22 сентября в 13:20
Интерфакс

«Яндекс» срывает банк. Обобщение

Интерфакс22 сентября в 16:30
Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъ22 сентября в 15:29
РИА Новости

«Яндекс» планирует купить «Тинькофф»

РИА Новости22 сентября в 14:05
Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Ведомостивчера в 18:03
РБК

Договор «Яндекса» и Тинькова, Путин о вакцине в ООН. Главные новости РБК

РБК22 сентября в 13:14

Банки предлагают ввести возможность оспаривания переводов в СБП

В Национальной системе платежных карт, который является операционным и клиринговым центром Системы быстрых платежей (СБП), пообещали начать пилотирование процедуры оспаривания транзакций при оплате товаров и услуг, сообщает РБК.
Коммерсантъ00:54

В России предложили не увольнять за пьянство на удалённой работе

Москва, 24 сентября 2020, 07:08 — REGNUM Исключить наказания для сотрудников на удалённой работе, которые появляются на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, предложила рабочая группа в промежуточном варианте поправок законопроекту о дистанционной занятости.
REGNUM00:08
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В посольстве ответили на высылку Болгарией двух российских дипломатов

«С сожалением вынуждены констатировать, что безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений», - сказали в посольстве.
Аргументы и Фактывчера в 14:22
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфаксвчера в 02:57
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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По делу о взятке экс-главы УМВД задержан екатеринбургский банкир

В недавно опубликованном документе Воронин в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве рассказывает о взятке в 10 миллионов, которую в 2015 году предлагал представитель банка «Кольцо Урала» по имени Куба бывшему начальнику УМВД Трифонову за возбуждение уголовного дела в отношении компании «Форэс».
Екатеринбург Онлайнвчера в 10:44

В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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Киевский суд не признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской

Апелляционная жалоба Института национальной памяти Украины в связи с признанием символики дивизии СС «Галичина» нацистской удовлетворена Киевским апелляционным административным судом 23 сентября, заявил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.
ИА Красная Весна22:36
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАСС22 сентября в 06:22
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