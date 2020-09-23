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Москва FM
Москва FM 

«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»

"Яндекс" договорился о покупке банка "Тинькофф" за 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает сообщает принадлежащая Олегу Тинькову TCS Group. "Яндекс" подтвердил эту информацию.В источнике
Подробнее о событии
Znak.com

Тинькофф и Яндекс объединяются, что изменится? Мнения экспертов

Znak.com09:33
РИА Новости

«Яндекс» планирует купить «Тинькофф»

РИА Новостивчера в 14:05
Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Ведомости18:03
Интерфакс

«Яндекс» срывает банк. Обобщение

Интерфаксвчера в 16:30
Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъвчера в 15:29
РБК

«Яндекс», TCS Group, Tesla: за какими котировками следить

РБК02:00
ТАСС

«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф»

ТАССвчера в 13:20

Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии

События в Белоруссии переросли в самый масштабный политический кризис за все годы независимости этой страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodarskie Noviny.
Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии
РБК09:01
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Руководство реставрационной компании «Меандр» было задержано

По сообщению интернет-издания «Фонтанка.ру», генеральный директор компании «Меандр» Елена Завадская и Евгений Ярмош, с которым компанию принято ассоциировать, были задержаны в Санкт-Петербурге сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета и доставлены в столицу.
RuNews24.ru10:23

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:03
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Скабеева ответила украинскому эксперту на слова об агрессии России

Телеведущая программы «60 минут» канала "Россия-1" Ольга Скабеева обменялась резкими высказываниями с экс-депутатом Верховной Рады Александром Ковтуненко, который рассуждал "об агрессии" России и грозил связями Украины с НАТО.
Московский Комсомолец08:52
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ЦРУ: операцией против Байдена руководит Москва

По данным американской разведки, в операции по внешнему влиянию на выборы в Соединенных Штатах Россия задействовала украинского депутата Андрея Деркача, который имеет связи в Конгрессе США, местных СМИ, Белом доме и даже с адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, пишет The Washington Post со ссылкой на доклад разведки.
Утро.ru08:48
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 22 сентября, заявил, что власти России «не занимаются одеждой», которую, по словам блогера Алексея Навального, у него изъяли.
Известиявчера в 09:25
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В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на сообщения СМИ о приостановке выплат пенсионерам, если они не будут снимать деньги с банковской карты на протяжение 6 месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР.
Live2405:01
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