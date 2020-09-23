«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»
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"Яндекс" договорился о покупке банка "Тинькофф" за 5,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает сообщает принадлежащая Олегу Тинькову TCS Group. "Яндекс" подтвердил эту информацию.В источнике
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