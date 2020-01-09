Клиентская база виртуальных операторов в России по итогам 2019 года должна была вырасти на 40% и достичь 10 млн абонентов, прогнозировал «ТМТ Консалтинг». При этом весь рынок сотовой связи увеличился менее чем на 1% абонентов.

с чего всё началось

"Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным одного источника, MVNO "Яндекса" будет работать на сети Tele2.

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