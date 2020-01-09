Технологии

Газета.RuГазета.Ru«Ъ»: «Яндекс» может запустить мобильного оператора

"Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным одного источника, MVNO "Яндекса" будет работать на сети Tele2.
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с чего всё началось

«Яндекс» выходит на связь

Клиентская база виртуальных операторов в России по итогам 2019 года должна была вырасти на 40% и достичь 10 млн абонентов, прогнозировал «ТМТ Консалтинг». При этом весь рынок сотовой связи увеличился менее чем на 1% абонентов.
Коммерсантъвчера в 17:24

Подробнее о событии

«Яндекс» выходит на связь

Коммерсантъвчера в 17:24

«Ъ»: «Яндекс» может запустить мобильного оператора

Газета.Ruвчера в 23:57

«Коммерсант»: «Яндекс» планирует запустить собственного оператора связи

URA.Ruвчера в 19:48

«Коммерсант»: «Яндекс» может выйти на рынок сотовой связи

News.ruвчера в 20:04

«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов

Интерфаксвчера в 20:32

«Ъ» узнал о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов

Говорит Москвавчера в 22:57

«Ъ»: «Яндекс» может запустить собственного виртуального оператора связи

ТАССвчера в 18:56
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Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 04 января в 19:01
Политика

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ вчера в 08:17
Кино

Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

РБК 00:33
Происшествия

Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing

Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
РБК 01:10
Армия и оружие

Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»

РИА Новости 00:34
Происшествия

Украина изменила сообщение о причинах крушения самолета в Иране

Gazeta.SPb вчера в 07:51
Финансы

Курс валют сегодня: евро падает на торгах

В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:27
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
RT на русском вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Джастин Бибер страдает болезнью Лайма

Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
News.ru вчера в 17:24
Баскетбол

Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту» в матче НБА

RT на русском 00:54
Происшествия

В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии

«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Известия вчера в 23:54
Общество

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Газета.Ru 00:59
Армия и оружие

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК вчера в 04:32
Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Коммерсантъ вчера в 14:36
Энергетика

Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель

По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 06:51
Биатлон

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт

Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Нева Спорт вчера в 18:20
Общество

Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой

Sport24.ru 07 января в 13:57
Общество

Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там

«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
РБК вчера в 11:12
Политика

Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном

Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Газета.Ru 01:13
Происшествия

В Новокузнецке устроили ночью массовую драку

В Новокузнецке произошла массовая потасовка. Как выяснилось, жуткий инцидент произошел накануне на улице Транспортная.
Evo-rus.com вчера в 22:22
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия

На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Интерфакс 00:54
Кино

Новогоднюю киногонку в России выиграла комедия о перевоспитании мажора

По сравнению с началом прошлого года кинотеатры недосчитались не меньше 5% кассы, говорят опрошенные «Ведомостями» участники рынка.
Ведомости вчера в 22:00
Происшествия

СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза

RT на русском вчера в 06:51
Космос

Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету

Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
РЕН ТВ вчера в 21:22
Экономика

Россия наращивает производство сжиженного природного газа

К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
ГТРК Ямал 00:29
Армия и оружие

Эксперты ООН заявили о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco

Эксперты ООН полагают, что йеменские хуситы не стоят за атакой на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 19:28
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