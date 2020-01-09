Технологии
Газета.Ru«Ъ»: «Яндекс» может запустить мобильного оператора
"Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. По данным одного источника, MVNO "Яндекса" будет работать на сети Tele2.
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с чего всё началось
Клиентская база виртуальных операторов в России по итогам 2019 года должна была вырасти на 40% и достичь 10 млн абонентов, прогнозировал «ТМТ Консалтинг». При этом весь рынок сотовой связи увеличился менее чем на 1% абонентов.Коммерсантъвчера в 17:24
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Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Политика
Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»
В мероприятии приняли участие президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Авиавласти Ирана подготовили отчет о причинах гибели украинского Boeing
Самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся после вылета из Тегерана в ночь на 8 января, загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт, следует из предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана, сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»
Происшествия
Украина изменила сообщение о причинах крушения самолета в Иране
Финансы
Курс валют сегодня: евро падает на торгах
В свою очередь, евро в среду на открытии упал на 14 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 69,01 рубля.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году её рост составит 2,5%.
Шоу-бизнес
Джастин Бибер страдает болезнью Лайма
Болезнь Лайма, или боррелиоз, возникает в результате укуса заражённого клеща и проявляется симптомами, похожими на грипп: лихорадкой, болью в суставах и сердце.
Баскетбол
Трипл-дабл Хардена помог «Хьюстону» обыграть «Атланту» в матче НБА
Происшествия
В Омске пережившая ДТП женщина скончалась в повторной аварии
«Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате повторной аварии она скончалась на месте ДТП», — рассказали представители пресс-службы.
Общество
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в воинской части в Забайкалье, написал открытое письмо, адресованное семьям его жертв.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла до 68,88 доллара за баррель
По состоянию на 14.07 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59% - до 68,88 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,45%, до 62,98 доллара за баррель.
Биатлон
На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится женский спринт
Четвертый этап Кубка мира по биатлону стартует в немецком Оберхофе сегодня, 9 января.
Общество
Первый канал отменил телепоказ ледового шоу Навки с участием Загитовой
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
Политика
Зеленский сделал обращение к гражданам после крушения украинского самолета под Тегераном
Президент Украины обратился к гражданам страны после крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" 8 января в Тегеране.
Происшествия
В Новокузнецке устроили ночью массовую драку
В Новокузнецке произошла массовая потасовка. Как выяснилось, жуткий инцидент произошел накануне на улице Транспортная.
Происшествия
Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена
Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
Происшествия
На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды
На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Кино
Новогоднюю киногонку в России выиграла комедия о перевоспитании мажора
По сравнению с началом прошлого года кинотеатры недосчитались не меньше 5% кассы, говорят опрошенные «Ведомостями» участники рынка.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Космос
Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету
Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
Экономика
Россия наращивает производство сжиженного природного газа
К 2035 году Россия может занять до 20 процентов мирового рынка СПГ, производя до 100-120 миллионов тонн сжиженного природного газа.
Армия и оружие
Эксперты ООН заявили о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco
Эксперты ООН полагают, что йеменские хуситы не стоят за атакой на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, сообщает агентство Reuters.