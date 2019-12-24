Общество

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян

Компания "Яндекс" начала оценивать платежеспособность заемщиков совместно с двумя кредитными бюро. О новом проекте российского интернет-гиганта сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на двух источников на рынке.
Читать в источнике
Комментировать284
с чего всё началось

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБКвчера в 22:01

Подробнее о событии

«Яндекс» запустил проект по оценке платежеспособности россиян

Ведомости00:59

«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян

Газета.Ru03:52

РБК: «Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

РИА Новости01:51

РБК: «Яндекс» оценит платежеспособность россиян для банков

ТАСС01:10

Юрист перечислил риски заемщиков из-за оценки их платежеспособности «Яндексом»

Известия06:47

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

«Яндекс» и два бюро кредитных историй запустили проект по оценке заемщиков

Коммерсантъвчера в 22:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Происшествия

Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Коммерсантъ 06:16
Общество

Бузову через суд обязали выплатить долги по коммуналке

Life.ru 03:05
Политика

Время принятия конституции Союзного государства ушло, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал вероятность принятия конституции Союзного государства.
РИА Новости 07:16
Политика

Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой

Газета.Ru 06:03
Общество

Нарколог назвал самый безопасный алкогольный напиток

"Один-два бокала за ночь и прогулки по заснеженной Москве — это все очень здорово", — сказал он на конференции "Безопасный Новый год".
РИА Новости 06:29
Происшествия

Младенца в коробке нашли на лестнице в Подмосковье

Lenta.ru 05:35
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Политика

В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:33
Армия и оружие

Россия «приземлит» гиперзвуковой «Циркон»

В России ведутся работы по «приземлению» гиперзвуковой ракеты «Циркон», передает ТАСС заявление президента страны Владимира Путина.
Lenta.ru 07:43
Политика

Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши

Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
RT на русском 07:36
Общество

Истребитель Су-57 потерпел первую аварию

Ведомости 03:20
Армия и оружие

Шойгу рассказал о военном бюджете США на 2020 год

Военный бюджет США в 2020 году впервые составит почти 750 миллиардов долларов, это сравнимо с расходами на оборону всех стран мира, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 07:40
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 07:33
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru вчера в 15:00
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today 22 декабря в 08:42
Наука

Научно доказано — работать зимой надо меньше

Для небольшой части населения, которое испытывает сезонное аффективное расстройство (SAD), дела обстоят еще хуже — зима оборачивается изнурительной хандрой.
Популярная механика 06:55
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга

Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
REGNUM 02:29
Политика

Лукашенко хочет от России газовых компенсаций за Чернобыль

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России, как правопреемницы Советского Союза, помочь соседней стране, пострадавшей в 1986 году от катастрофы на ЧАЭС.
Ruposters.ru 07:15
Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Прокурор Норильска задержан за взятку

Сотрудники ФСБ задержали за взятку прокурора Норильска Хаважа Гутаева.
Московский Комсомолец 07:10
Происшествия

У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро

По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств».
RT на русском 07:33
Финансы

Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей

В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
REGNUM 06:24
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН вчера в 16:18
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
Экономика

Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Аргументы и Факты 01:08
Экономика

«Газпром энергохолдинг» купил производителя газовых турбин

«Газпром энергохолдинг» купил 100% производителя энергетического оборудования «РЭП холдинг» (80% принадлежало Газпромбанку), сообщил в понедельник представитель «Газпром энергохолдинга».
Ведомости вчера в 08:08
Общество

Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

Интерфакс 04:01
Авто

Nissan запатентовал в России новый седан Nissan Sentra

Компания Nissan приняла решение вернуть на рынок России седан Nissan Sentra.
Дни24 04:37
Авто

АвтоВАЗ снял с производства пикап ВАЗ-2329

Как стало известно «Автоновостям дня», последние экземпляры ВАЗ-2329 были собраны около года назад, однако из линейки LADA на официальном сайте модель исчезла только сейчас.
Автоновости дня 04:29
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное