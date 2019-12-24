Общество

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источников. По данному проекту "Яндекс" сотрудничает с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и с Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
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с чего всё началось

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБКвчера в 22:01

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«Яндекс» запустил проект по оценке платежеспособности россиян

Ведомости00:59

РБК: «Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

РИА Новости01:51

РБК: «Яндекс» оценит платежеспособность россиян для банков

ТАСС01:10

«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян

Газета.Ru03:52

Состоятельность россиян оценят по-новому

Lenta.ru00:54

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

«Яндекс» и два бюро кредитных историй запустили проект по оценке заемщиков

Коммерсантъвчера в 22:28
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Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

RT на русском 03:14
Политика

Нидерланды попросили Россию помочь в расследовании крушения MH17

В деле о крушении Boeing в небе над Донбассом нашли новых свидетелей Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17, потерпел крушение в июле 2014 года.
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Украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву

Лидер украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что ввод в эксплуатацию Крымского моста стал уроком киевской власти, которая пыталась разговаривать с крымчанами с помощью давления и шантажа.
RT на русском 01:33
Гаджеты

Сим-карты Super SIM появятся в Китае

Китайская компания Ziguang совместно с оператором связи China Unicom выпускают в продажу сим-карты Super SIM.
News.ru вчера в 04:48
Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
BFM.ru 00:07
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Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Газета.Ru 03:58
Спорт

Исполком ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с WADA

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить РУСАДА статуса соответствия.
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Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости 02:21
Происшествия

Российский боец MMA подрался с тремя хулиганами

Lenta.ru 03:26
Происшествия

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 04:29
Технологии

Xbox Series X получит преимущество над PlayStation 5

The GEEK 03:05
Армия и оружие

Армия Сирии освободила город Джарджаназ в провинции Идлиб

Армия Сирии вошла в город Джарджаназ в провинции Идлиб в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 15:05
Политика

Матвиенко: Россия готовит ответ на санкции по «Северному потоку — 2»

Российские ведомства прорабатывают ответные меры на американские санкции по "Северному потоку — 2", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге во вторник.
РИА Новости 03:19
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла сообщение СМИ о том, что в Закарпатье после пыток убили группу оперативников спецслужбы.
Газета.Ru 03:36
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Экономика

Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
РБК 02:59
Происшествия

Замначальника ГИБДД Балашихи арестован за взятку

В получении взятки был обвинен заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».
Live24 04:37
Общество

В Москве побит температурный рекорд

В столице на метеостанции ВДНХ температура воздуха в понедельник вечером прогрелась до +6,2 градуса.
Российская газета вчера в 13:54
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Авто

В 38 регионах России выросли продажи автомобилей с пробегом

По итогам 11 месяцев 2019 года в 38 регионах России выросли продажи автомобилей с пробегом, выяснили эксперты аналитического агентства «Автостат».
Letnews.ru 02:55
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Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

Телеведущая Ксения Бородина поздравила свою дочь Теону с днем рождения, сегодня наследница звезды и бизнесмена Курбана Омарова отметила 4-летие.
Дни24 22 декабря в 11:37
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Сарик Андреасян поблагодарил BadComedian за критику

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Общество

Приставы разыскивают Бузову из-за долгов по ЖКХ

РЕН ТВ 02:57
Армия и оружие

Для платформы «Бумеранг» будет разработан новый боевой модуль

Новым боевым модулем обзаведется, в том числе, платформа «Бумеранг».
Военное дело 01:10
Экономика

Вдова Владимира Когана стала владельцем 81,8% банка «Уралсиб»

Вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана получила 81,8 процента акций кредитной организации.
Российская газета 02:35
Технологии

Сбербанк допустил «Тинькофф банк» к собственной системе QR-платежей

Сбербанк принял решение впервые допустить сторонний банк к своей системе оплаты по QR-коду - «Плати QR», и первым банком, который начал работать на данной платформе стал «Тинькофф банк».
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«Краснодар» хочет продать Игнатьева за 8 млн евро

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Иван Ургант высмеял шоу «Уральские пельмени» из-за роста цен на водку

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Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН вчера в 16:18
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК вчера в 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
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