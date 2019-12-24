Общество
Газета.Ru«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков
"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источников. По данному проекту "Яндекс" сотрудничает с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и с Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
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с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
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Политика
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Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
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Исполком ОКР поддержал решение РУСАДА не согласиться с WADA
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Общество
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Армия и оружие
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Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
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Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Матвиенко поддержала отмену НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею об отмене 13-процентного налога на доходы для граждан с низкими зарплатами.
Происшествия
Замначальника ГИБДД Балашихи арестован за взятку
В получении взятки был обвинен заместитель начальника отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».
Общество
В Москве побит температурный рекорд
В столице на метеостанции ВДНХ температура воздуха в понедельник вечером прогрелась до +6,2 градуса.
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Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Авто
В 38 регионах России выросли продажи автомобилей с пробегом
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Кино
Сарик Андреасян поблагодарил BadComedian за критику
Армия и оружие
Для платформы «Бумеранг» будет разработан новый боевой модуль
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Вдова Владимира Когана стала владельцем 81,8% банка «Уралсиб»
Вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана получила 81,8 процента акций кредитной организации.
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Сбербанк допустил «Тинькофф банк» к собственной системе QR-платежей
Сбербанк принял решение впервые допустить сторонний банк к своей системе оплаты по QR-коду - «Плати QR», и первым банком, который начал работать на данной платформе стал «Тинькофф банк».
Футбол
«Краснодар» хочет продать Игнатьева за 8 млн евро
Авто
Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
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Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
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