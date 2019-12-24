Общество
РБК«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович.
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с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
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Общество
Насколько повысят пенсии с 1 января 2020 года
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В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту
Претензии Европейского союза по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста несостоятельны, заявил глава Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Происшествия
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
Общество
«Ъ»: в России утвердили новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Политика
Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим
Общество
МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС
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Общество
В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер
Кто занял последние места Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель — декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
Политика
США заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа Зеленскому
Глава Белого дома Дональд Трамп беседовал по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 91 минуту.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Экономика
Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана
Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
Политика
Путин открыл железнодорожную часть моста в Крым
Президент России Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив, по которой будут курсировать поезда с материковой части России на полуостров и обратно, передает РИА Новости.
Политика
Медведев: «Северный поток-2» будет достроен вопреки санкциям
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Дубовицкая отказалась заменять Винокура роботом
Общество
Метеоспутник «Метеор-М» 2-2 столкнулся с микрометеоритом
Российский метеоспутник "Метеор-М" 2-2 столкнулся с микрометеоритом, после чего изменил орбиту и на время потерял ориентацию, сообщили РИА Новости в "Роскосмосе".
Происшествия
В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские
Ранее стало известно, что на тренировке сотрудников МВД по разгону митингов, участников протестов изображали девятиклассники.
Армия и оружие
Бомбардировщик Су-34 модернизируют в 2022 году
Стали известны сроки появления модернизированного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 и его особенности.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Здоровье
Медики рассказали, как кишечник предупреждает о раке на ранней стадии
Как отмечают специалисты, о колоректальном раке сигнализируют присутствующие в кишечнике человека микроорганизмы Atopobium parvulum и Fusobacterium nucleatum.
Происшествия
В Петербурге опять эвакуируются суды
Утро вторника, 24 декабря, началось в Петербурге с очередных «писем счастья» о якобы заминированных зданиях судов.
Кино
Праздничный репертуар грозит кинотеатрам снижением сборов
По прогнозу господина Лаврова, основную часть новогодней кассы соберут «Холоп» (1,5–1,7 млрд руб.), «Полицейский с Рублевки 2» (1,2–1,4 млрд руб.), а также «Вторжение» и «Союз спасения» (по 1 млрд руб.).
Путешествия
Проанализировано, куда самарцы поедут на новогодние праздники
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Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
Экономика
Греф не видит смысла в ужесточении выдачи ипотеки
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф не видит необходимости в использовании показателя долговой нагрузки (ПДН) при выдаче ипотеки.
Армия и оружие
В США предложили укрепить военный потенциал Прибалтики
Сотрудники исследовательской службы конгресса США призвали американский парламент укреплять потенциал Вооружённых сил Латвии, Литвы и Эстонии.
Хоккей
Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть в гостях «Вегас»
В составе Эвеланш заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар (5-я и 37-я минуты), Мэттью Ньето (15), Назем Кадри (18), Габриэль Ландеског (35), Микко Рантанен (44) и Валерий Ничушкин (57), у Голден Найтс отличились Райан Ривз (11), Макс Пасиоретти (32) и Уильям Каррье (43).
Кино
В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»
В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».