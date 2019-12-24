Общество

РБКРБК«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович.
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с чего всё началось

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБКвчера в 22:01

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«Яндекс» запустил проект по оценке платежеспособности россиян

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«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян для банков

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СМИ: «Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Политика

США заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа Зеленскому

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News.ru вчера в 02:30
Общество

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РИА Новости вчера в 18:49
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что "Северный поток-2" будет достроен несмотря на санкции США, так как у "Газпрома" есть альтернативные варианты продолжения строительства, сообщает РИА Новости.
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Происшествия

В Татарстане к девушке, опубликовавшей видео с учениями по разгону митингов в школе, пришли полицейские

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Армия и оружие

Бомбардировщик Су-34 модернизируют в 2022 году

Стали известны сроки появления модернизированного российского истребителя-бомбардировщика Су-34 и его особенности.
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Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

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В Петербурге опять эвакуируются суды

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Путешествия

Проанализировано, куда самарцы поедут на новогодние праздники

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Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

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Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть в гостях «Вегас»

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Советский спорт 00:58
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В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
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