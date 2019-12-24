Общество
РБК«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович.
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с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
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Общество
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Происшествия
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Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года
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Общество
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Наука
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