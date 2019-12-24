Экономика

РБКРБК«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

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Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович. Он добавил, что ОКБ и «Яндекс» не имеют доступ к данным друг друга.
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«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

РБК22:01

«Яндекс» и два бюро кредитных историй запустили проект по оценке заемщиков

Коммерсантъ22:28
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