Экономика
РБК«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович. Он добавил, что ОКБ и «Яндекс» не имеют доступ к данным друг друга.
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СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье
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Российские власти освободили пять японских судов, задержанных у Курил
Суд в Сахалинской области признал капитанов пяти задержанных на Сахалине японских судов виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов, им назначен штраф в 6,4 млн рублей.
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5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, в следующем году вступят в силу 5 законов, они огорчат автовладельцев России: За управление транспортным средством без диагностической карты вводится штраф.
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Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
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В Бурятии полицейского с другом обвинили в убийстве 17-летней давности
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Среди патологий, которые могут проявляться ощущением постоянной сухости во рту, первую позицию занимает сахарный диабет.
Шоу-бизнес
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
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Анастасию Волочкову в новогоднем наряде назвали гуманоидом
Балерина опубликовала фото, запечатлена в костюме серебряного оттенка и с необычной прической, делающей ее похожей, по мнению поклонников, на гуманоида или Витаса.
Кино
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Актер Джеки Чан едва не утонул на съемках фильма "Авангард", сообщает The Straits Times.
Общество
В Татарстане полицейские отработали разгон митинга на школьниках
Армия и оружие
Минобороны получило первый комплекс С-350 «Витязь»
Минобороны России получило первый комплект новейшей системы противовоздушной обороны С-350 «Витязь».
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Кадыров не сомневается в победе над Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что собирается выиграть поединок у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, которого он вызвал на бой.
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Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, будет стоить 1 349 900 рублей.
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Результаты Фомина и Бражкина показывают, что структура жидкого углерода над кривой плавления графена претерпевает изменения, а значит, максимум должен существовать.
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