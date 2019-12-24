Общество
РБК«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться, в том числе, с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
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с чего всё началось
Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович. Он добавил, что ОКБ и «Яндекс» не имеют доступ к данным друг друга.РБКвчера в 22:01
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«Яндекс» оценит для банков, способны ли россияне расплатиться по кредитам
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 23:48
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