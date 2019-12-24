Общество
Life.ru«Яндекс» начал оценивать кредитоспособность россиян для банков
Компания "Яндекс" совместно с двумя крупнейшими российскими кредитными бюро историй запустила проект "Интернет-скоринг бюро" по оценке кредитоспособности заёмщиков. По данным РБК, речь идёт об Объединённом кредитном бюро (ОКБ) и бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
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с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
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