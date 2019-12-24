Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович.

с чего всё началось

Компания "Яндекс" начала оценивать платежеспособность заемщиков совместно с двумя кредитными бюро. О новом проекте российского интернет-гиганта сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на двух источников на рынке.

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