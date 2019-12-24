Общество
Газета.Ru«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян
Компания "Яндекс" начала оценивать платежеспособность заемщиков совместно с двумя кредитными бюро. О новом проекте российского интернет-гиганта сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на двух источников на рынке.
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с чего всё началось
Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович.РБКвчера в 22:01
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Спорт
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Политика
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Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило оператору строительства газопровода «Северный поток-2», компании Nord Stream 2 AG, проводить работы зимой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора.
Происшествия
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В подъезде одного из домов в подмосковных Мытищах обнаружили новорожденную девочку.
Экономика
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Общество
Названы самые депрессивные города России
Общество
Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом
Новейший истребитель Су-57, упавший во вторник в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом.
Общество
Приставы начали разыскивать Бузову из-за коммунального долга
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Общество
Сбербанк подключил «Тинькофф» к своей системе оплаты по QR-коду
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Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Армия и оружие
Беспилотники боевиков атаковали российскую авиабазу Хмеймим
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Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
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Фигуранта «московского дела» Суровцева попросили посадить на 4 года
Прокуратура в суде потребовала наказания в виде четырех лет колонии для Сергея Суровцева, обвиняемого по "московскому делу".