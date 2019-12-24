Общество
Газета.Ru«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян
Компания "Яндекс" начала оценивать платежеспособность заемщиков совместно с двумя кредитными бюро. О новом проекте российского интернет-гиганта сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на двух источников на рынке.
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с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
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Транспорт
Путин в кабине машиниста отправился на поезде по Крымскому мосту
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
Транспорт
Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным
Проезд в городском транспорте в Москве в новогоднюю будет бесплатным, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
Происшествия
Суд продлил до 9 апреля арест историка Соколова
Басманный суд Москвы во вторник продлил срок ареста обвиняемому в убийстве историку Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Причиной аварии Су-57 стал отказ в системе управления самолетом
Новейший истребитель Су-57, упавший во вторник в Хабаровском крае, по предварительным данным, потерпел крушение из-за технического отказа системы управления самолетом.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки на Ямале
В Кремле видели сообщения об увольнении ямальской журналистки, задавшей президенту России Владимиру Путину вопрос о мосте через Обь.
Происшествия
Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Происшествия
Новорожденную девочку нашли в подъезде подмосковной многоэтажки
Брошенную новорожденную девочку нашли в подъезде в подмосковных Мытищах.
Политика
Россия и Азербайджан открыли движение по мосту через реку Самур
Проект возведения моста через реку Самур реализован в рамках соглашения, подписанного в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана.
Шоу-бизнес
Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой
Артистка назвала дочку, которую подарила любимому мужу Игорю Сивову, Симбой.
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Джентльмены» Гая Ричи
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Суровцева попросили посадить на 4 года
Прокуратура в суде потребовала наказания в виде четырех лет колонии для Сергея Суровцева, обвиняемого по "московскому делу".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла операцию на груди
Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчика в Instagram новостью о том, что она перенесла срочную операцию.
Кино
Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика
Актер Джеки Чан едва не погиб, когда исполнял трюк на съемках боевика «Авангард», сообщает The Star online.
Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Село Васильевка Идринского района Красноярского края вместе с жителями было выставлено на продажу.
Экономика
Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана
Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
Общество
Почти 80% россиян довольны своей жизнью, выяснил ВЦИОМ
Таковы опубликованные во вторник итоги опроса ВЦИОМ, которые приводит ТАСС.
Происшествия
ФБК: Руслана Шаведдинова забрали в армию после обыска и допроса
Накануне в квартире Шаведдинова прошел обыск, после его увезли на допрос в СК.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.
Политика
ОСК назвала сроки строительства необходимых «Северному потоку-2» судов
У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство «Северного потока-2», признал глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов в эфире «России 24».
Общество
В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что деление в налоговом законодательстве граждан по уровню их дохода является «чувствительной» темой.
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
Гаджеты
Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу
Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
Происшествия
На юге Петербурга водитель сбил, расстрелял и снова сбил пешехода
В Петербурге на проспекте Ветеранов водитель сбил пешехода, а потом открыл по нему стрельбу.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Футбол
«Чемпионат»: Кудряшовым интересуются «Цюрих» и три турецких клуба
32-летним футболистом интересуются «Антальяспор», «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир». За стамбульский клуб он уже выступал ранее.