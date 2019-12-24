Общество

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источников. По данному проекту "Яндекс" сотрудничает с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и с Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
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с чего всё началось

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБКвчера в 22:01

Подробнее о событии

«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян

Газета.Ru03:52

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

РБК: «Яндекс» оценит платежеспособность россиян для банков

ТАСС01:10

«Яндекс» запустил проект по оценке платежеспособности россиян

Ведомости00:59

Состоятельность россиян оценят по-новому

Lenta.ru00:54

РБК: «Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

РИА Новости01:51

«Яндекс» и два бюро кредитных историй запустили проект по оценке заемщиков

Коммерсантъвчера в 22:28
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Политика

Матвиенко поддержала увольнение чиновников за хамство

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за увольнение чиновников за оскорбление граждан, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:22
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
РИА Новости вчера в 18:07
Происшествия

Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:34
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
РИА Новости вчера в 11:00
Происшествия

Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным

Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
RT на русском 02:40
Общество

Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками

Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Газета.Ru 03:58
Космос

Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие экзопланеты

Вокруг Kepler-51 вращаются три планеты: Kepler-51b, Kepler-51c и Kepler-51d, и ученые уже говорят, что они представляют новый класс сверхлегких звезд, говорится на сайте arXiv.org.
Портал Поиск 21 декабря в 07:30
Общество

Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»

«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
РБК вчера в 10:52
Происшествия

Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС

Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 04:29
Политика

В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Национальная служба новостей вчера в 11:03
Технологии

Компания Huawei запустит «убийцу» YouTube и других сервисов Google

Отключение Huawei от сервисов Google, спровоцированное санкциями США, заставило китайскую компанию начать работать над собственными аналогами гугловских приложений.
Planet Today 04:26
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 был первым серийным образцом

Истребитель пятого поколения Су-57, потерпевший крушение в Хабаровском крае, был первым серийным образцом, который планировали передать военным 27 декабря.
РБК 03:06
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга

Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
REGNUM 02:29
Политика

Россия предоставит Нидерландам данные о МН17

Россия выразила готовность предоставить Нидерландам имеющиеся данные о Boeing 777, выполняющий рейс МН17 в 2014 году, сообщает "РИА Новости".
Деловое.ТВ вчера в 08:25
Энергетика

В «Нафтогазе» заявили о необходимости переноса «точек передачи газа»

Как сообщает телеканал "Громадське ТВ", исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в беседе с журналистами заявил о работе над переносом точек передачи газа на российско-украинской границе, дабы привлечь к их работе компании Европы.
Московский Комсомолец вчера в 18:26
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Общество

В торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей

Общий оборот нелегальных товаров в "островках" торговых центров превышает 25 миллиардов рублей в год, а большинство продавцов свободно признаются в работе с незаконной продукцией.
Российская газета 02:49
Шоу-бизнес

Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой

Артистка назвала дочку, которую подарила любимому мужу Игорю Сивову, Симбой.
ГлобалМСК.ру 03:00
Экономика

Матвиенко высказалась об отмене НДФЛ для малоимущих россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила освобождение малоимущих семей от уплаты НДФЛ.
Lenta.ru 04:00
Кино

Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика

Актёр Джеки Чан едва не погиб во время исполнения трюка на съемках боевика "Авангард". Об этом сообщил The Star online.
Piter.tv 04:10
Происшествия

Из-за ДТП улица Савушкина перекрыта

Как говорят свидетели ДТП, на месте работают все экстренные службы.
Neva.Today 01:24
Происшествия

Суд приступил к делу экс-главы МЧС Кузбасса о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд Кемерова начал рассмотрение по существу дела в отношении экс-главы регионального управления МЧС Александра Мамантова и его бывшего подчиненного - главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева.
РЕН ТВ 00:45
Кино

Праздничный репертуар грозит кинотеатрам снижением сборов

По прогнозу господина Лаврова, основную часть новогодней кассы соберут «Холоп» (1,5–1,7 млрд руб.), «Полицейский с Рублевки 2» (1,2–1,4 млрд руб.), а также «Вторжение» и «Союз спасения» (по 1 млрд руб.).
Коммерсантъ вчера в 17:53
Игры

Полная версия Black Mesa вышла из беты

Игромания.ру 03:05
Энергетика

В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пояснил, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Мой Брянск 03:20
Энергетика

России предложили новый способ обойти санкции США

Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:30
Общество

Власти Петербурга отказались от парада в годовщину снятия блокады

Lenta.ru 03:13
Политика

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Свободная Пресса вчера в 06:44
Общество

Фото на столе королевы Елизаветы II озадачило британцев

Елизавета II позирует у стола, на котором выставлены фотографии ее семьи. Эта коллекция, окружающая королеву, несколько озадачила британцев.
Газета Metro 04:30
Армия и оружие

В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross

Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».
REGNUM 03:45
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