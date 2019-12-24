Общество
Газета.Ru«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков
"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источников. По данному проекту "Яндекс" сотрудничает с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и с Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
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с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
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Политика
Матвиенко поддержала увольнение чиновников за хамство
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за увольнение чиновников за оскорбление граждан, пишет РИА "Новости".
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
Происшествия
Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене
В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Происшествия
Дело о нападении на полицейских в Апатитах признали законным
Прокуратура города Апатиты Мурманской области признала законным возбуждение уголовного дела после нападения подростков на сотрудников полиции.
Общество
Глава МВД Татарстана наказан после учений со школьниками
Глава МВД России Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина.
Космос
Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие экзопланеты
Вокруг Kepler-51 вращаются три планеты: Kepler-51b, Kepler-51c и Kepler-51d, и ученые уже говорят, что они представляют новый класс сверхлегких звезд, говорится на сайте arXiv.org.
Общество
Минкомсвязь подвела итоги учений по «суверенному Рунету»
«Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечить устойчивое функционирование интернета и сети электросвязи на территории России», — отметил Соколов.
Происшествия
Задержаны двое высокопоставленных сотрудников ФТС
Задержаны начальник управления таможенного дознания Федеральной таможенной службы генерал-лейтенант Александр Кизлык и его заместитель Алексей Серебро, им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
Политика
В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Технологии
Компания Huawei запустит «убийцу» YouTube и других сервисов Google
Отключение Huawei от сервисов Google, спровоцированное санкциями США, заставило китайскую компанию начать работать над собственными аналогами гугловских приложений.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 был первым серийным образцом
Истребитель пятого поколения Су-57, потерпевший крушение в Хабаровском крае, был первым серийным образцом, который планировали передать военным 27 декабря.
Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании мужчина покончил с собой в суде Петербурга
Обвиняемый в жестоком изнасиловании мужчина покончил с собой прямо в здании одного из районных судов Петербурга, куда его привезли для продления меры пресечения.
Политика
Россия предоставит Нидерландам данные о МН17
Россия выразила готовность предоставить Нидерландам имеющиеся данные о Boeing 777, выполняющий рейс МН17 в 2014 году, сообщает "РИА Новости".
Энергетика
В «Нафтогазе» заявили о необходимости переноса «точек передачи газа»
Как сообщает телеканал "Громадське ТВ", исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в беседе с журналистами заявил о работе над переносом точек передачи газа на российско-украинской границе, дабы привлечь к их работе компании Европы.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Общество
В торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей
Общий оборот нелегальных товаров в "островках" торговых центров превышает 25 миллиардов рублей в год, а большинство продавцов свободно признаются в работе с незаконной продукцией.
Шоу-бизнес
Нюша объяснила, почему решила назвать дочь Симбой
Артистка назвала дочку, которую подарила любимому мужу Игорю Сивову, Симбой.
Экономика
Матвиенко высказалась об отмене НДФЛ для малоимущих россиян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила освобождение малоимущих семей от уплаты НДФЛ.
Кино
Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового боевика
Актёр Джеки Чан едва не погиб во время исполнения трюка на съемках боевика "Авангард". Об этом сообщил The Star online.
Происшествия
Из-за ДТП улица Савушкина перекрыта
Как говорят свидетели ДТП, на месте работают все экстренные службы.
Происшествия
Суд приступил к делу экс-главы МЧС Кузбасса о пожаре в «Зимней вишне»
Центральный районный суд Кемерова начал рассмотрение по существу дела в отношении экс-главы регионального управления МЧС Александра Мамантова и его бывшего подчиненного - главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева.
Кино
Праздничный репертуар грозит кинотеатрам снижением сборов
По прогнозу господина Лаврова, основную часть новогодней кассы соберут «Холоп» (1,5–1,7 млрд руб.), «Полицейский с Рублевки 2» (1,2–1,4 млрд руб.), а также «Вторжение» и «Союз спасения» (по 1 млрд руб.).
Игры
Полная версия Black Mesa вышла из беты
Энергетика
В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»
Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус пояснил, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
Энергетика
России предложили новый способ обойти санкции США
Экономисты, опрошенные принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК, предложили новый способ обойти санкции, введенные США в отношении России и участников строительства газопровода «Северный поток-2».
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Общество
Фото на столе королевы Елизаветы II озадачило британцев
Елизавета II позирует у стола, на котором выставлены фотографии ее семьи. Эта коллекция, окружающая королеву, несколько озадачила британцев.
Армия и оружие
В порт Одессы зашёл американский ракетный эсминец Ross
Американский корабль USS Ross DDG71 зашёл в порт Одессы, сообщило 24 декабря местное издание «Думская».