Общество
РБК«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян
Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович.
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с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
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Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
В кабмине подтверждают подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления об изменении правил проведения экзамена на водительские права, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства.
Транспорт
Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем
По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
Происшествия
Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет
Военный истребитель Т-50 (Су-57) упал в тайге в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Политика
Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента
В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Финансы
Топливо для роста индекса Мосбиржи еще есть
По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи поднялся на 0,59% до уровня 3033,81 пункта, индекс РТС прибавил 0,74% до 1535 пунктов.
Происшествия
В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек
Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
Происшествия
Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
Экономика
Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»
Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
Единоборства
Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
Кино
В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
Шоу-бизнес
Мужу Заворотнюк заблокировали банковские счета
Фигурист Петр Чернышев, супруг тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, остался без денег — банки заблокировали его средства.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Политика
Глава МИД Китая назвал отношения с Россией «эталоном»
Глава МИД Китая Ван И в эфире местного телеканала сказал, что сейчас отношения Пекина с Москвой можно смело назвать самыми тесными, стабильными и зрелыми.
Общество
Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу
Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Политика
Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
Несмотря на санкции США, будет достроен газопровод «Северный поток — 2», задержка может составить несколько месяцев, сообщает ТАСС по заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Экономика
В России перед Новым годом подорожал алкоголь
В России перед Новым годом подорожали алкогольные напитки.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина
Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
Хоккей
Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть в гостях «Вегас»
В составе Эвеланш заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар (5-я и 37-я минуты), Мэттью Ньето (15), Назем Кадри (18), Габриэль Ландеског (35), Микко Рантанен (44) и Валерий Ничушкин (57), у Голден Найтс отличились Райан Ривз (11), Макс Пасиоретти (32) и Уильям Каррье (43).
Общество
МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС
Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
Происшествия
У метро «Беговая» в Петербурге возник коллапс из-за серьезного ДТП
Серьезная дорожная авария недалеко от станции метро «Беговая» в Приморском районе Петербурга привела к коллапсу — движение частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании
Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
Политика
Путин назвал разгильдяйством срыв сроков ввода ФАПов в селах
Президент России Владимир Путин назвал "разгильдяйством и хамством" срыв сроком ввода фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Происшествия
На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда
Южно-Курильский районный суд признал капитанов пяти японских рыболовных судов виновными в незаконной добыче биологических ресурсов.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Космос
В ЕКА запустят стартап ClearSpace для очистки земной орбиты от космического мусора
Сотрудники Европейского космического агентства совместно со швейцарским стартапом ClearSpace намерены запустить в космическое пространство устройство для уничтожения мусора во Вселенной.
Политика
Андрей Травников назвал объявление 31 декабря выходным популизмом
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствует решения предприятий о выходном или сокращенном дне для сотрудников 31 декабря, однако считает популизмом объявления этого дня выходным на уровне различных регионов РФ.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.