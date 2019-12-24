Общество

РБКРБК«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович.
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с чего всё началось

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБКвчера в 22:01

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«Яндекс» запустил проект по оценке кредитоспособности россиян

RT на русском02:06

СМИ: «Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

РИА Новости01:51

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

«Яндекс» запустил проект по оценке платежеспособности россиян

Ведомости00:59

Состоятельность россиян оценят по-новому

Lenta.ru00:54

«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

Газета.Ru01:03

«Яндекс» и два бюро кредитных историй запустили проект по оценке заемщиков

Коммерсантъвчера в 22:28
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Общество

Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права

В кабмине подтверждают подписание премьер-министром Дмитрием Медведевым постановления об изменении правил проведения экзамена на водительские права, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства.
РИА Новости 01:57
Транспорт

Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

По вине водителей автобусов произошло 5,8 тыс.
РБК вчера в 15:07
Политика

Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske заявил, что есть определенный риск, что Киев отзовет все свои иски против «Газпрома», а Россия затем откажется от транзита газа через Украину.
РБК вчера в 17:23
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Истребитель Су-57 упал в Хабаровском крае, пострадавших нет

Военный истребитель Т-50 (Су-57) упал в тайге в Хабаровском крае, пострадавших нет, сообщили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия вчера в 17:49
Финансы

Топливо для роста индекса Мосбиржи еще есть

По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи поднялся на 0,59% до уровня 3033,81 пункта, индекс РТС прибавил 0,74% до 1535 пунктов.
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Происшествия

В Китае казнили поджигателя караоке, где погибли 18 человек

Суд средней ступени китайской провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу, виновного в поджоге караоке, где погибли 18 человек.
РИА Новости 01:27
Происшествия

Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова

Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
Интерфакс вчера в 11:24
Экономика

Людмила Коган получила 81,8% акций банка «Уралсиб»

Людмила Коган - вдова бывшего владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана - получила 81,809% акций кредитной организации.
ТАСС 01:49
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Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
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Кино

В России впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Россия 1" впервые покажет отреставрированный фильм режиссёра Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" в Full HD качестве.
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Мужу Заворотнюк заблокировали банковские счета

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Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Политика

Глава МИД Китая назвал отношения с Россией «эталоном»

Глава МИД Китая Ван И в эфире местного телеканала сказал, что сейчас отношения Пекина с Москвой можно смело назвать самыми тесными, стабильными и зрелыми.
Аргументы и Факты вчера в 23:03
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
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Несмотря на санкции США, будет достроен газопровод «Северный поток — 2», задержка может составить несколько месяцев, сообщает ТАСС по заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
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Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

Полиция задержала бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. О задержании он сообщил в своем Telegram-канале.
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В составе Эвеланш заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар (5-я и 37-я минуты), Мэттью Ньето (15), Назем Кадри (18), Габриэль Ландеског (35), Микко Рантанен (44) и Валерий Ничушкин (57), у Голден Найтс отличились Райан Ривз (11), Макс Пасиоретти (32) и Уильям Каррье (43).
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МЧС предложило сделать обязательной эвакуацию из зон ЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России готовит поправки в законодательство об обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации.
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У метро «Беговая» в Петербурге возник коллапс из-за серьезного ДТП

Серьезная дорожная авария недалеко от станции метро «Беговая» в Приморском районе Петербурга привела к коллапсу — движение частично перекрыто, на месте работают оперативные службы.
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Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

Более трети собак в нескольких регионах России заражены эхинококкозом. Это заболевание может представлять смертельную угрозу для человека.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика

Путин назвал разгильдяйством срыв сроков ввода ФАПов в селах

Президент России Владимир Путин назвал "разгильдяйством и хамством" срыв сроком ввода фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.
РЕН ТВ вчера в 08:56
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
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На Курилах освободили задержанные японские рыболовные суда

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РИА Новости 00:43
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Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

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В ЕКА запустят стартап ClearSpace для очистки земной орбиты от космического мусора

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Андрей Травников назвал объявление 31 декабря выходным популизмом

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников приветствует решения предприятий о выходном или сокращенном дне для сотрудников 31 декабря, однако считает популизмом объявления этого дня выходным на уровне различных регионов РФ.
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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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