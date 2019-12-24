«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».

с чего всё началось

Совместный проект «Яндекса» и ОКБ называется «Интернет-скоринг бюро», следует из презентации ОКБ (есть у РБК). Для оценки платежеспособности заемщиков партнеры «смешивают» скоринг, пояснил гендиректор бюро Артур Александрович.

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