Общество

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

"Яндекс" и два крупнейших кредитных бюро России начали оценивать платежеспособность заемщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источников. По данному проекту "Яндекс" сотрудничает с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и с Бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".
Читать в источнике
Комментировать219
с чего всё началось

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБКвчера в 22:01

Подробнее о событии

«Яндекс» запустил проект по оценке кредитоспособности россиян

RT на русском02:06

РБК: «Яндекс» начал оценивать платежеспособность заемщиков для банков

РИА Новости01:51

«Яндекс» запустил проект по оценке платежеспособности россиян

Ведомости00:59

РБК: «Яндекс» оценит платежеспособность россиян для банков

ТАСС01:10

Состоятельность россиян оценят по-новому

Lenta.ru00:54

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

«Яндекс» и два бюро кредитных историй запустили проект по оценке заемщиков

Коммерсантъвчера в 22:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Телеведущую осудили за слишком глубокое декольте

Lenta.ru вчера в 12:58
Общество

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском 00:55
Биатлон

Губерниев отреагировал на назначение Польховского вице-президентом СБР

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил назначение Валерия Польховского на пост вице-президента Союза биатлонистов России по обеспечению сборных команд.
Чемпионат 02:14
Происшествия

Названы предварительные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае

Появились версии крушения истребителя пятого поколения Т-50 "Су-57" в Хабаровском крае, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя силовых структур.
Газета.Ru 03:24
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском вчера в 22:31
Армия и оружие

NI признал превосходство российской артиллерии над американской

В аналитическом центре RAND Corporation пришли к выводу, что американская артиллерия уступает российской, пишет NI.
Российский Диалог 22 декабря в 03:29
Общество

Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав.
Известия 03:21
Происшествия

В Крыму арестован россиянин по делу о госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене.
BFM.ru 03:19
Общество

Народная артистка СССР Галина Волчек попала в больницу

Художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР Галина Волчек госпитализирована, сообщила "Интерфаксу" ее помощник по литературной части Евгения Кузнецова.
Интерфакс 01:42
Кино

Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

В рейтинге городов России по качеству управления сменился аутсайдер

Архангельск занял последнее место в очередном рейтинге эффективности управления городов (апрель—декабрь 2019 года), подготовленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) под руководством политологов Дмитрия Орлова и Ростислава Туровского.
РБК вчера в 23:00
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета 22 декабря в 20:22
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова прокомментировала роман с Семеном Слепаковым

Хотя о возможном романе звезд активно заговорили после премии «Человек года», некоторые утверждают — чувства между Светланой и Семеном вспыхнули намного раньше.
StarHit.ru вчера в 16:00
Космос

Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Взгляд.ру 22 декабря в 11:53
Общество

Супруги удочерили двух сирот и оказались должны два миллиона

Неожиданный бонус получили супруги в Самарской области вместе с удочерением двух девочек-сирот.
Вести.Ru 01:46
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Российская газета 00:11
Кино

Актер Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового фильма

Всемирно известный актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок нового боевика.
Аргументы недели 03:33
Общество

СБУ прокомментировала сообщение о расстреле офицеров в Закарпатье

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская опровергла информацию о расстреле оперативной группы в Закарпатье.
Lenta.ru вчера в 18:40
Хоккей

Ничушкин забил гол лицом и оформил хет-трик Горди Хоу

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин стал второй звездой матча против "Вегаса", в котором его команда победила 7:3. На счету россиянина хет-трик Горди Хоу - гол, передача и драка.
Российская газета 02:12
Происшествия

Дагестанец наехал на пешехода и открыл стрельбу

Буйный водитель начал стрелять на пешехода за замечание в Красносельском районе.
МР7.ру 00:59
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию

"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Футбол

Роналду признался, что ему очень тяжело забивать в Италии

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду после недавнего матча команд признался ему, насколько португальцу тяжело забивать в Италии.
Sportbox.RU вчера в 20:45
Транспорт

В России ограничили количество рабочих часов водителей автобусов и фур

Правительство России запретило водителям находиться за рулём автобусов и грузовиков более десяти часов в сутки.
RT на русском 01:50
Происшествия

Главу МВД Татарстана наказали за привлечение детей на учения полиции

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев после скандала с полицейскими учениями, на которые привлекли школьников, решил дисциплинарно наказать министра внутренних дел Татарстана Артема Хохорина, а непосредственных организаторов мероприятия – уволить.
РИА Новости 03:25
Здоровье

Эндокринолог рассказал, сколько воды нужно пить на самом деле

Если человек понуждает себя пить больше воды вопреки жажде, то это безопасно тогда, когда у него здорова сердечно-сосудистая система и почки, сообщает KP.Ru.
Российская газета 02:40
Армия и оружие

Для платформы «Бумеранг» будет разработан новый боевой модуль

Новым боевым модулем обзаведется, в том числе, платформа «Бумеранг».
Военное дело 01:10
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Здоровье

Врачи объяснили, почему нужно мыть куриные яйца

Врачи рассказали телеканалу НТВ об опасности сальмонеллеза и объяснили, зачем нужно мыть куриные яйца перед едой.
РИА Новости вчера в 10:39
Политика

Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2»

«В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Энергетика

В Раде рассказали, как «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома»

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус рассказал, как компания «Нафтогаз» потратит почти $3 млрд от «Газпрома».
RT на русском 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное