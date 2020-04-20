Коронавирус
Коммерсантъ«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно
Впервые о запуске тестирования «Яндекс» объявил 16 апреля. Тогда речь шла о том, что оно будет проводиться для жителей Москвы старше 65 лет, а бесплатными будут только первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей.
Читать в источнике
Оценить531
Подробнее о событии
Показать все источники
«Яндекс» запустил сервис по тестированию на коронавирус на дому
Радиочастотный спектр17 апреля в 02:30
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 13:53, Ашберн
Общество
Скворцова назвала долю пациентов с легкой формой коронавируса
Около 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, похожей на ОРВИ.
Известия 13:37
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 13:48
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых необходимо вызывать скорую
По последним данным, в России коронавирусом заразились 42 тысячи 853 человека, из них 24 тысячи 324 — в Москве.
Говорит Москва 06:43
Происшествия
Увеличилось число жертв врача-убийцы из канадской Новой Шотландии
Число жертв 51-летнего зубного протезиста Габриэля Уортмана, который без видимых причин устроил бойню в канадской провинции Новая Шотландия, возросло до 18 человек, сообщает CTV News.
Вести.Ru 11:31
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Курганские безработные получат пособие выше прожиточного минимума
Курганские безработные получат пособие выше прожиточного минимума.
Уральский меридиан 10:57
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Общество
В Германии отменяют знаменитый фестиваль пива «Октоберфест»
«Октоберфест» отменяется из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС. Знаменитый фестиваль пива традиционно проходит осенью в Мюнхене.
BFM.ru 13:15
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Представитель Кремля отметил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в регионах пока не делались.
Известия 05:35
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Общество
В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России
Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
Здоровье
В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России
Уровень летальных случаев считается экспертами ВОЗ очень низким. В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России.
Piter.tv 06:40
Общество
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
Футбол
Кучук станет главным тренером минского «Динамо» вместо Гуренко
Руководство минского «Динамо» намерено сменить главного тренера.
Bookmaker-ratings.ru 06:37
Армия и оружие
Стал известен срок спуска на воду носителя «Посейдонов»
АПЛ "Хабаровск" будет спущен на воду через месяц-два. Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов".
Piter.tv 05:31
Гаджеты
Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае
Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
Газета.Ru 05:00
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Футбол
Карпин может возглавить «Локомотив»
По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру 13:15
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру
Актриса направила нотариально заверенную претензию Алибасову, в которой просит в течение определенного срока вернуть ей квартиру.
Слово и Дело вчера в 09:52
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Наука
Ученые научились предсказывать смерть человека
Ученые установили, что приобретенное слабоумие у человека позволяет определить среднюю продолжительность его жизни.
Народные новости 12:58