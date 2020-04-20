Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

Впервые о запуске тестирования «Яндекс» объявил 16 апреля. Тогда речь шла о том, что оно будет проводиться для жителей Москвы старше 65 лет, а бесплатными будут только первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей.
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«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на COVID-2019

Газета.Ru11:16

«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус

Моя Москва.онлайн10:33

«Яндекс» поможет сдать анализы на коронавирус дома

Gazeta.SPb16 апреля в 16:59

«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус

ТАСС09:21

«Яндекс» бесплатно протестирует на коронавирус всех россиян

Вести.Ru10:03

«Яндекс» запустил сервис по тестированию на коронавирус на дому

Радиочастотный спектр17 апреля в 02:30

«Яндекс» бесплатно протестирует на COVID-19 людей всех возрастов

News.ru09:43
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Общество

Скворцова назвала долю пациентов с легкой формой коронавируса

Около 30% случаев коронавируса проходит в легкой форме, похожей на ОРВИ.
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Космос

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В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
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Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
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Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Общество

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Происшествия

Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве

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Общество

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Вести.Ru 11:31
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
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Общество

Курганские безработные получат пособие выше прожиточного минимума

Курганские безработные получат пособие выше прожиточного минимума.
Уральский меридиан 10:57
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Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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Происшествия

Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
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Финансы

Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
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Общество

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BFM.ru 13:15
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Политика

Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах

Представитель Кремля отметил, что какие-либо выводы об избыточности или недостаточности карантинных мер в регионах пока не делались.
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Общество

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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Общество

В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России

Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
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В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России

Уровень летальных случаев считается экспертами ВОЗ очень низким. В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России.
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Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
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Футбол

Кучук станет главным тренером минского «Динамо» вместо Гуренко

Руководство минского «Динамо» намерено сменить главного тренера.
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Армия и оружие

Стал известен срок спуска на воду носителя «Посейдонов»

АПЛ "Хабаровск" будет спущен на воду через месяц-два. Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов".
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Гаджеты

Apple выпустит новые бюджетные AirPods в мае

Блогер-инсайдер Джон Проссер, известный своими точными прогнозами в отношении Apple, заявил о том, что уже в мае 2020 года компания может представить новую версию беспроводных наушников AirPods.
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Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
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Футбол

Карпин может возглавить «Локомотив»

По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
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Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
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Федосеева-Шукшина требует от Бари Алибасова вернуть ее квартиру

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Ученые назвали период, когда наиболее опасен заболевший коронавирусом

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В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
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Ученые установили, что приобретенное слабоумие у человека позволяет определить среднюю продолжительность его жизни.
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