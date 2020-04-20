Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

Впервые о запуске тестирования «Яндекс» объявил 16 апреля. Тогда речь шла о том, что оно будет проводиться для жителей Москвы старше 65 лет, а бесплатными будут только первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей.
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«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на COVID-2019

Газета.Ru11:16

«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус

Моя Москва.онлайн10:33

«Яндекс» запустил сервис по тестированию на коронавирус на дому

Радиочастотный спектр17 апреля в 02:30

«Яндекс» расширяет программу бесплатного тестирования на коронавирус

ТАСС09:21

«Яндекс» бесплатно протестирует на коронавирус всех россиян

Вести.Ru10:03

«Яндекс» бесплатно протестирует на COVID-19 людей всех возрастов

News.ru09:43

«Яндекс» поможет сдать анализы на коронавирус дома

Gazeta.SPb16 апреля в 16:59
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Общество

Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 10:32
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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
5,1K
Авто

АвтоВАЗ может перенести сборку Lada 4x4 на завод Chevrolet Niva

Ранее, напомним, аналогичную «пробу пера» провели с Chevrolet Niva – кузов внедорожника прогнали по третьей линии главного конвейера АвтоВАЗа в Тольятти, не осуществляя, при этом, никаких сборочных операций.
Автоновости дня 08:11
Политика

Путин провел телефонный разговор с Мадуро

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.
Известия 10:55
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Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
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Игры

Разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут

Издание IGN опубликовало свежий ролик из серии Developers React to Speedrun, в котором разработчикам из id Software показали спидран DOOM Eternal за 27 минут.
Игромания.ру 04:04
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Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
1,2K
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
2,1K
Общество

Мосгорсуд смягчил приговор Котову с четырех до полутора лет колонии

РИА Новости 10:13
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Экономика

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%

ВТБ выдал первую ипотеку по новой программе под 6,5%, этого произошло в Барнауле, сообщила пресс-служба банка в понедельник.
РИА Новости 04:33
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
2,2K
Авто

ГАЗ переходит на четырехдневную рабочую неделю

Горьковский автозавод сокращает рабочую неделю. Теперь она будет длиться четыре дня, сообщает «Интерфакс-Поволжье».
Коммерсантъ Нижний Новгород 12:06
Общество

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
7,2K
Путешествия

В Турции изменят работу отелей из-за коронавируса

Власти Турции предлагают начать сертификацию туристических объектов на безопасность от коронавируса, соответствие нормам и стандартам гигиены, сообщает министр туризма и культуры Мехмет Эрсоя.
ToDay News Ufa 09:46
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Транспорт

Москвичи смогут проверять привязку «Тройки» к цифровому пропуску

Жители Москвы теперь смогут проверить, привязана ли карта «Тройка» к цифровому пропуску на транспортном портале города.
Известия 05:01
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Футбол

Клубы РПЛ 27 апреля обсудят проведение матчей без зрителей

Как стало известно «Чемпионату», 27 апреля пройдёт видеоконференция представителей клубов Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 11:59
Футбол

Во время тренировки умер 22-летний воспитанник «Локомотива»

Российская газета 10:49
Энергетика

Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
REGNUM 08:43
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Общество

Путину рассказали о «хитром» свойстве коронавируса

Часть генома коронавируса может быть направлена на борьбу с нейтрализующими его антителами, предположил директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 10:50
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Общество

Домашние животные могут заразиться коронавирусом от хозяина

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков заявил, что риск заражения кошек и собак в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует.
Газета.Ru 10:54
15
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Авто

Увидит свет электрический 1500-сильный внедорожник Triton Model H

Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru 06:58
6
Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
7
Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
2
Политика

Путин посоветовался с экспертами на тему ситуации с коронавирусом

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом в России и мире доступна на портале стопкоронавирус.рф Телефон "горячей линии": 8 (800) 2000-112 Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Москве 60 переболевших коронавирусом пациентов стали донорами плазмы.
ГЛАС.RU 09:25
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся 1 июня

Ранее Владимир Путин поручил главе Минздрава ускорить процедуру регистрации вакцины от COVID-19.
Говорит Москва 09:55
4
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
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