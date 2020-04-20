Впервые о запуске тестирования «Яндекс» объявил 16 апреля. Тогда речь шла о том, что оно будет проводиться для жителей Москвы старше 65 лет, а бесплатными будут только первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей.

Авто АвтоВАЗ может перенести сборку Lada 4x4 на завод Chevrolet Niva Ранее, напомним, аналогичную «пробу пера» провели с Chevrolet Niva – кузов внедорожника прогнали по третьей линии главного конвейера АвтоВАЗа в Тольятти, не осуществляя, при этом, никаких сборочных операций.

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Происшествия На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. 252

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Энергетика Нефть марки Brent на бирже ICE продолжает падать в цене Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель. 776

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