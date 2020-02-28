Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации. Александр Удодов женат на сестре премьер-министра Михаила Мишустина.

«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении

Политика Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.

Армия и оружие Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".

Армия и оружие Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.

Экономика Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.

Политика Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.