Общество
Ведомости«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации. Александр Удодов женат на сестре премьер-министра Михаила Мишустина.
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Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
Уже в пятницу президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган побеседовали по телефону, на тему Сирии высказался глава МИД Сергей Лавров, а российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, где подробно обсуждалась ситуация в этом регионе САР.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
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Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции
Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".
Армия и оружие
Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Армия и оружие
В Идлибе турецкие военные обстреляли российские самолеты
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Публикуем гороскоп от Павла Глобы на 28 февраля
Специалист по астрологии Павел Глоба рассказал россиянам о прогнозах звезд на, пожалуй, самый приятный день недели - пятницу.
Происшествия
Пилот разбившегося под Астраханью вертолета погиб
Пилот частного вертолета, потерпевшего крушение в Астраханской области, погиб, сообщил представитель регионального управления МЧС.
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«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал трогательную Аллу Пугачеву с детьми
Очередной снимок семьи Максим Галкин выложил в Instagram-аккаунте. На нем запечатлены Алла Пугачева и маленькие Гарри и Лиза.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Политика
Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Общество
Писатель Иванов ответил на слова коллеги из США о романе Достоевского
Российский писатель и автор романа "Географ глобус пропил" Алексей Иванов раскритиковал американского коллегу Джеймса Эллроя за грубую оценку творчества Федора Достоевского.
Шоу-бизнес
Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе
Праздник прошел с размахом: звездные гости, платье невесты за 10 миллионов рублей и квартира на Кипре в подарок.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Хоккей
Панарин набрал очки в 12 матче кряду и установил личный рекорд
Россиянин набрал очки в 12 встрече кряду. Теперь на счету Панарина 88 (32+56) очков в 63 играх, установив тем самым личный рекорд.
Шоу-бизнес
Отец покойного Марьянова подал в суд на его вдову
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Netflix анонсировала актера на роль Весемира во втором сезоне «Ведьмака».
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2835 человек
Число жертв нового коронавируса COVID-2019 на территории Китая составило 2835 человек.