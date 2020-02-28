Общество

ВедомостиВедомости«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении

Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации. Александр Удодов женат на сестре премьер-министра Михаила Мишустина.
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«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении

Ведомости10:56

«Яндекс» начал удалять из поисковой выдачи ссылки на материалы о зяте Михаила Мишустина

Эхо Москвы16:00

«Яндекс» начал удалять ссылки на публикации про зятя Мишустина

Дождь11:19

«Яндекс» убрал из результатов поиска статьи про родственника Мишустина

РБК15:05

СМИ: «Яндекс» стал удалять ссылки на публикации о зяте премьера Мишустина

Росбалт12:38

«Яндекс» подчистил в поисковике статьи о родственнике премьера Мишустина

URA.Ru18:50

«Яндекс» удалил часть информации по родственникам Мишустина

Красная весна15:43
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Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
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Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
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«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
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Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями

Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.
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