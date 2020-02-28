Общество
Ведомости«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении
Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации. Александр Удодов женат на сестре премьер-министра Михаила Мишустина.
Читать в источнике
Оценить133
Подробнее о событии
Показать все источники
«Яндекс» начал удалять из поисковой выдачи ссылки на материалы о зяте Михаила Мишустина
Эхо Москвывчера в 16:00
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 04:13, Ашберн
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
Происшествия
Блогер подтвердила смерть мужа после ЧП в банном комплексе
Блогер Екатерина Диденко подтвердила смерть супруга после ЧП в банном комплексе, где они праздновали день рождения.
Политика
В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии
Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН.
Происшествия
В Москве госпитализировали контактировавших с больным коронавирусом
В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
Армия и оружие
США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
Хоккей
Панарин повторил достижение Ягра в «Рейнджерс»
Армия и оружие
Турецкий F-16 уничтожил российский ЗРПК «Панцирь-С» в Сирии
В издании Star, сославшись на главу турецкого Минобороны, сообщили о том, что истребитель F-16 ВВС Турции смог уничтожить российский ЗРПК «Панцирь-С».
Армия и оружие
Уничтожение РФ является смертельно опасным для США
Уничтожение РФ рассматривается как смертельно опасный сценарий для США.
Общество
На фоне вспышки коронавируса японцы стали скупать туалетную бумагу
На фоне вспышки коронавируса японцы стали скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без рекорда и без чемпионского титула
Стоит отметить, что за последние сутки о первых случаях заражения стало известно в Белоруссии, Нидерландах, Сан-Марино, Литве и Новой Зеландии.
Политика
Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину оставить Дамаск «один на один» с Анкарой.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Гаджеты
Появились качественные рендеры смартфона Xiaomi Mi Mix 4
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Футбол
Дель Пьеро рассказал о ситуации с коронавирусом в Италии
Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.У меня была запись, чтобы получить визу в Милане, но в Италии сейчас глобальный кризис, поэтому всё было перенесено.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
Кино
Закончены съёмки мистического триллера «Кольская сверхглубокая»
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Армия и оружие
Илон Маск заявил о преимуществе беспилотников над F-35
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь никаких шансов против беспилотника.
Экономика
Челябинский губернатор собрался резко увеличить зарплаты
В сравнении с 2018 годом к 2024-му предстоит повысить её в полтора раза. Сам губернатор признаёт, что эта задача весьма амбициозна.
Происшествия
Полковника-миллиардера Захарченко обвинили в новых взятках на 1,5 млрд
Шоу-бизнес
Муцениеце посвятила грустное стихотворение разводу с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце тяжело переживает расставание с супругом Павлом Прилучным.
Футбол
Три итальянских футболиста заразились коронавирусом
Ещё двое находятся дома с симптомами лихорадки. Помимо спортсменов коронавирус диагностирован у технического сотрудника клуба.
Армия и оружие
Павел Шипилин: Россия дает шанс Турции спокойно разобраться в ситуации с Идлибом
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе по телефону.
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.