Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации. Александр Удодов женат на сестре премьер-министра Михаила Мишустина.

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