Общество

ВедомостиВедомости«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении

Выяснить, удаляет ли ссылки про Удодова Google, невозможно, поисковик теперь указывает при наборе множества имен, что часть ссылок может быть удалена в соответствии с законом об информации. Александр Удодов женат на сестре премьер-министра Михаила Мишустина.
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«Яндекс» начал удалять ссылки про зятя Мишустина по закону о забвении

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«Яндекс» начал удалять из поисковой выдачи ссылки на материалы о зяте Михаила Мишустина

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В издании Star, сославшись на главу турецкого Минобороны, сообщили о том, что истребитель F-16 ВВС Турции смог уничтожить российский ЗРПК «Панцирь-С».
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Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

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