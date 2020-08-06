«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему

Компания "Яндекс" подала заявки на регистрацию нескольких десятков товарных знаков, так или иначе связанных с деньгами и современными финансовыми технологиями. Как пишет CNews, первыми на регистрацию поисковиком 33 новых брендов обратили внимание Telegram-каналы.