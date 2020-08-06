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Вести.Ru
Вести.Ru

«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему

Компания "Яндекс" подала заявки на регистрацию нескольких десятков товарных знаков, так или иначе связанных с деньгами и современными финансовыми технологиями. Как пишет CNews, первыми на регистрацию поисковиком 33 новых брендов обратили внимание Telegram-каналы.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомости5 августа в 16:53
Подробнее о событии
Вести.Ru

«Яндекс» намерен строить собственную финансовую экосистему. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 10:21
Говорит Москва

Ассоциация компаний интернет-торговли о новых проектах «Яндекса»: компания столбит территорию

Говорит Москвавчера в 06:09
CNews

«Яндекс» начал превращение в банк

CNews5 августа в 11:17
Телеканал 360°

СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»

Телеканал 360°вчера в 02:46
Дождь

«ЯБанк» и «ЯКредит». «Яндекс» зарегистрирует 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах

Дождьвчера в 02:45
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Ведомости5 августа в 16:53
Фонтанка.Ру

«ЯКредит», «ЯСейф» и «ЯКэш»: кажется, «Яндекс» готовится создать банк

Фонтанка.Рувчера в 05:20

Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде
Газета.Ruвчера в 12:54
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В Генштабе ВС РФ раскрыли первое условие применения ядерного оружия

Москва, 7 августа 2020, 03:50 — REGNUM Россия применит ядерное оружие при условии любой ракетной атаки по своей территории, говорится в опубликованной 7 августа Генштабом ВС РФ статье «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» в газете «Красная звезда».
REGNUM20:50
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Более 50 медорганизаций Алтайского края возобновили плановую медпомощь

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов отметил, что с 7 августа дополнительно к шести ЦРБ в регионе возобновили оказание плановой медпомощи еще 45 медицинских организаций.
Аргументы и Факты - Алтай21:33
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Число жертв взрыва в Бейруте возросло до 149

Число жертв разрушительного взрыва в Бейруте 4 августа возросло до 149 - более десяти пострадавших скончались сегодня в реанимации, сообщает местная газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на заявление минздрава Ливана.
Газета.Ru22:00
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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