«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему
Компания "Яндекс" подала заявки на регистрацию нескольких десятков товарных знаков, так или иначе связанных с деньгами и современными финансовыми технологиями. Как пишет CNews, первыми на регистрацию поисковиком 33 новых брендов обратили внимание Telegram-каналы.В источнике
С чего всё началось
«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомости5 августа в 16:53
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«Яндекс» намерен строить собственную финансовую экосистему. Новости на «России 24»
Вести.Ruвчера в 10:21
Ассоциация компаний интернет-торговли о новых проектах «Яндекса»: компания столбит территорию
Говорит Москвавчера в 06:09
СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»
Телеканал 360°вчера в 02:46