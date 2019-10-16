Экономика

РБКРБК«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

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В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
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"Гражданские самолеты Сухого" завершили лётные испытания самолетов Sukhoi Superjet 100 с законцовками крыла ("сайберлеты").
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Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве

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На правительственных выборах в Польше побеждает «Право и справедливость» (PiS). Правящей партией руководит политик Ярослав Качиньский.
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Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма

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Компания Sony изначально заявляла о том, что консоль PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4.
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Всемирная молитвенная сеть Папы Римского на пресс-конференции в Ватикане 15 октября представила необычный гаджет для верующих – электронные чётки Click to Pray ("Нажми и молись").
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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S7 получила разрешение на полеты в Грузию

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