Экономика
РБК«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
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Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 07:43
Общество
Трое дипломатов США сняты с поезда в Северодвинске
Трое дипломатов США были сняты с поезда на станции в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию.
Газета.Ru 11:24
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА
Петербургский дневник вчера в 03:06
Финансы
Промсвязьбанк до конца года станет собственником Связь-банка
Промсвязьбанк (ПСБ) до конца года станет собственником акций Связь-банка, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Интерфакс 07:18
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 08:04
Армия и оружие
Минобороны показало карту расстановки сил в Сирии
Журналистская правда вчера в 11:45
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество
Пострадавшие от паводка в Иркутской области начали получать жилье
Люди, которые потеряли жилье во время паводка в Иркутской области, начали справлять новоселье.
МИР 24 09:32
Транспорт
Строительство моста через Волгу под Тольятти начнется в этом году
Реализацию проекта начнут уже в этом году.
Самарская газета 09:00
Происшествия
Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником
Московские полицейские задержали школьную учительницу по подозрению в жестоком обращении с 11-летним учеником, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Интерфакс вчера в 18:01
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Авто
В России началось производство купе-кроссовера Haval F7x
Китайский автопроизводитель Haval объявил о начале серийного производства на своем российском заводе в Тульской области нового купе-кроссовера F7x.
Известия 10:23
Шоу-бизнес
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Российская артистка Наташа Королева опубликовала в своем Instagram обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила его разрешить ей въезд на территорию страны.
Известия 14 октября в 19:47
Наука
ГСС завершила испытания самолетов SSJ-100 с законцовками крыла
"Гражданские самолеты Сухого" завершили лётные испытания самолетов Sukhoi Superjet 100 с законцовками крыла ("сайберлеты").
Будущее России. Национальные проекты 11:00
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Газета.Ru 07:26
Кино
В сиквеле «Венома» появится новая злодейка
Газета.Ru 03:52
Общество
Законопроект о регулировании виноделия в РФ внесен в Госдуму
Законопроект о регулировании в РФ отрасли виноградарства и виноделия внесла в Госдуму группа депутатов всех фракций Госдумы во главе с лидером фракции «Единая Россия» Сергеем Неверовым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.
REGNUM 08:29
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
RT на русском 04:11
Политика
В Польше партия Ярослава Качиньского побеждает на выборах
На правительственных выборах в Польше побеждает «Право и справедливость» (PiS). Правящей партией руководит политик Ярослав Качиньский.
Новые Известия 14 октября в 07:28
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
РИА Новости 05:24
Игры
PlayStation 5 будет поддерживать игры для всех поколений консолей Sony
Компания Sony изначально заявляла о том, что консоль PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4.
iXBT.com 08:39
Гаджеты
«Умные чётки» представили в Ватикане
Всемирная молитвенная сеть Папы Римского на пресс-конференции в Ватикане 15 октября представила необычный гаджет для верующих – электронные чётки Click to Pray ("Нажми и молись").
Газета Metro 08:58
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН вчера в 11:39
Армия и оружие
ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку
Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.
Газета.Ru 06:26
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Футбол
Евдокимов возглавил «Нижний Новгород»
«Чемпионат» в начале августа первым сообщил, что Евдокимов сменит Дмитрия Черышева на посту тренера «Нижнего Новгорода».
Чемпионат 09:54
Происшествия
На четверых жителей Архангельска завели дело после попытки самосуда
Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, в вечернее время группа мужчин на машине приехала домой к 35-летнему жителю Цигломенского округа Архангельска.
Российская газета 10:02
Общество
S7 получила разрешение на полеты в Грузию
Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на полеты в Кутаиси (Грузия).
ТАСС 10:38