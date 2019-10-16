Общество

РБКРБК«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

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В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы. Об этом в интервью РБК рассказала генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.
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