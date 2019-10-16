Общество

РБКРБК«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%.
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с чего всё началось

«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы. Об этом в интервью РБК рассказала генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.
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В «Яндексе» предупредили о последствиях закона о значимых сайтах

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Глава «Яндекса» предрекла разрушительные последствия закона о важных сайтах

Известия13:59

Миграция в цифру. Что мешает российским интернет-компаниям

РБК14:03

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Эхо Москвы12:31

«„Яндекс“ – найдется что-нибудь». Госдума может превратить компанию в «угрюмый, унылый поисковик»

Фонтанка.Ру12:03

«Яндекс» считает разрушительными последствия законопроекта о значимых сайтах

Коммерсантъ13:41
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Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
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Экономика

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Общество

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BFM.ru 05:52
Музыка

Клип Guns N’ Roses набрал миллиард просмотров на YouTube

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Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:51
Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 01:47
ЖКХ

В России могут появиться единые квитанции за ЖКУ

Правительство намерено поддержать проект введения в России единой платежной квитанции за все жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению: содержание и обслуживание жилья, капитальный ремонт, вывоз мусора, электричество, горячее и холодное водоснабжение и остальные.
Дума ТВ вчера в 07:05
Общество

Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Сибирь" (S7) допуск на полеты в Кутаиси, но сможет его реализовать только после официального восстановления воздушного сообщения с Грузией.
Российская газета 12:18
Политика

Ядерные бомбы на Японию сбросили США, но обвиняют в Токио Россию

Никто в Японии не ставит под сомнение «дружбу» с Вашингтоном, несмотря на то, что именно США сбросили на японские города ядерные бомбы.
Новостной фронт 06:04
Гаджеты

Caviar представила iPhone 11 Pro с водолазкой Стива Джобса

Компания Caviar показала новую линейку дизайнов iPhone 11 Pro Superior.
News.ru 06:37
Общество

Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Семья из Нидерландов девять лет прожила в подвале, пока один из сыновей не сбежал и не попросил в трактире помощи.
Известия вчера в 22:40
Шоу-бизнес

В сети появилось фото измененного «пластикой» лица Веры Алентовой

Пользователи сети обсуждают перемены в лице знаменитой актрисы Веры Алентовой, запечатленные крупным планом на новой фотографии.
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Общество

Бывшего баскетболиста сборной России приговорили к шести годам тюрьмы

Чертановский суд Москвы приговорил экс-форварда сборной России по баскетболу Дмитрия Домани к шести годам колонии общего режима, сообщает «Р-Спорт».
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Шоу-бизнес

Друзья Заворотнюк высказались о ее состоянии после операции

Друзья звезды "Моей прекрасной няни" откровенно рассказали "Комсомольской правде" о состоянии актрисы после операции.
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Здоровье

Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов

Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
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Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
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Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Политика

В США представили законопроект по санкциям против Турции

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Авто

Компания Toyota представила новый хэтчбек Toyota Yaris

Компания Toyota представила хэтчбек Toyota Yaris нового поколения.
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Общество

На Новодевичьем кладбище открыли памятник Хворостовскому

Хворостовскому 16 октября могло бы исполниться 57 лет. Инициаторами установки памятника стали родители артиста, они же и открыли монумент.
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В гамме Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos

Двигатели новинке Kia, вероятно, достанутся от Venue: в Индии кроссовер Hyundai доступен с бензиновыми атмосферной «четверкой» Kappa 1.2 (83 л.с.) и «турботройкой» 1.0 T-GDI (120 л.с.), а также с турбодизелем 1.4 CRDI (90 л.с.). Базовый мотор сочетается с пятиступенчатой «механикой», остальные – с 6МКП.
Колёса.ru вчера в 09:08
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Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой сравнил участие России в урегулировании в Сирии с операцией, проводимой СССР в Афганистане.
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Новый электробайк Peugeot удивил запасом хода

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Задержать вероятного томского маньяка помог ДНК-профиль его сына

Выйти на след подозреваемого в серии изнасилований на территории Томской области следователям помог ДНК-профиль его сына.
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Гаджеты

Xiaomi распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11

Правда обновление получили пользователи в Китае, а сегодня компания официально распространила график обновлений смартфонов до MIUI 11.
Astera 12:15
Армия и оружие

Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»

Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
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Елена Игоревна Бунина
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Российский учёный и руководитель высшего звена. HR-директор «Яндекса» и генеральный директор «Яндекса» в России, доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
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