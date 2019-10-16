Общество
РБК«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах
В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы. Об этом в интервью РБК рассказала генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.
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с чего всё началось
В июле в Госдуму были внесены поправки о «значимых информационных ресурсах в интернете», которые требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.РБК10:41
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Елена Бунина: Законопроект об иностранном владении - дамоклов меч, занесенный над всей IT-индустрией
Комсомольская правда12:34
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Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Экономика
Россия заняла второе место в списке поставщиков товаров на Украину
Экспорт товаров с Украины в Россию за 8 месяцев этого года составил 2,175 млрд долларов, сообщила 16 октября украинская государственной службы статистики.
REGNUM 12:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» летом отказался от покупки Неймара
Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось от идеи приобретения бразильца Неймара в летнее трансферное окно.
Metaratings 14:21
Шоу-бизнес
56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке
В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Wday.ru 01:50
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Теннис
Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля»
Карен выиграл второй матч, на счету Кольшбайера осалось три победы. Карен Хачанов продолжает борьбу за "Кубок Кремля".
Вести.Ru 14:51
Происшествия
Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания
18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.
Говорит Москва 13:38
Общество
Россия оказалась пятой с конца в рейтинге репутации стран
Наша страна заняла 51-ю строчку между Нигерией и Саудовской Аравией, - пишет журнал "Форбс". Россия немного улучшила свои позиции.
Эхо Москвы 13:02
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Политика
МИД России объяснил задержание дипломатов США в Северодвинске
МИД России подтвердил «Коммерсанту» задержание американских дипломатов в Северодвинске (Архангельская область) и объяснил, почему оно произошло.
Ведомости 14:42
Транспорт
В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей
На смену камерам-треногам, которые фиксируют нарушения скоростного режима, могут прийти новые мобильные комплексы, которые будут установлены прямо на крыши патрульных автомобилей ГИБДД.
РБК 14:20
Здоровье
О чем предупреждает «ком в горле»
"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
Политика
Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР
В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line 01:40
Армия и оружие
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»
Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета 04:07
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru вчера в 04:38
Авто
Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
Новые автомобили 05:30
Спорт
Россия сыграет с Бразилией в финале Всемирных пляжных игр
Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста. В финале турнира Бразилия сыграет с Россией.
Советский спорт вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в рекламе своего фильма в смелом наряде
Семидесятилетняя Примадонна рекламирует будущий фильм-концерт, который сейчас монтируется.
Millionaire.ru 09:37
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 11:57
Энергетика
На Украине газ для населения подешевел на 4,9%
Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Происшествия
СК задержал главу администрации Новочеркасска
Главное следственное управление Следственного комитета России (СКРФ) задержало главу администрации города Новочеркасск Ростовской области Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru 05:14
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия вчера в 22:40
Политика
Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви
Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.
РИА Новости 14:45
Культура
Почему несколько актёров отказались сниматься в сериале «Сваты»
Актер Николай Добрынин, снимавшийся в роли Митяя, ушел из сериала из-за "постоянных издевательств" над его героем и необходимости играть "вечно побитую собаку, алкаша и неудачника".
Аргументы недели 12:12
Футбол
Лионель Месси получил «Золотую бутсу»
Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post 09:51
Транспорт
«Победа» повышает стоимость билетов на рейсы из-за границы на 25 евро
Цена будет повышена на 25 евро — именно столько составляет сбор при регистрации в зарубежных аэропортах. «Победа» ввела этот сбор год назад.
BFM.ru 05:21
Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Rambler News Service 14:05