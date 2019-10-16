Общество

РБКРБК«Яндекс» назвал «разрушительные» последствия закона о значимых сайтах

В случае появления у «Яндекса» нового крупного акционера из-за последних законодательных инициатив компания может лишиться большого числа ключевых сотрудников и перестать развивать свои экспериментальные сервисы. Об этом в интервью РБК рассказала генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина.
Читать в источнике
Комментировать168
с чего всё началось

Глава «Яндекса» — РБК: «Все эти инициативы разрушительны»

В июле в Госдуму были внесены поправки о «значимых информационных ресурсах в интернете», которые требуют, чтобы иностранцам принадлежало не более 20% в компаниях, владеющих подобными ресурсами.
РБК10:41

Подробнее о событии

В «Яндексе» предупредили о последствиях закона о значимых сайтах

РИА Новости14:00

Глава «Яндекса» предрекла разрушительные последствия закона о важных сайтах

Известия13:59

«„Яндекс“ – найдется что-нибудь». Госдума может превратить компанию в «угрюмый, унылый поисковик»

Фонтанка.Ру12:03

Елена Бунина: Законопроект об иностранном владении - дамоклов меч, занесенный над всей IT-индустрией

Комсомольская правда12:34

Руководство интернет-компании «Яндекс» раскритиковало планы принять законопроект о так называемых значимых сайтах

Эхо Москвы12:31

«Яндекс» считает разрушительными последствия законопроекта о значимых сайтах

Коммерсантъ13:41

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК12:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Музыка

Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение

На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Экономика

Россия заняла второе место в списке поставщиков товаров на Украину

Экспорт товаров с Украины в Россию за 8 месяцев этого года составил 2,175 млрд долларов, сообщила 16 октября украинская государственной службы статистики.
REGNUM 12:35
Футбол

«Манчестер Юнайтед» летом отказался от покупки Неймара

Руководство «Манчестер Юнайтед» отказалось от идеи приобретения бразильца Неймара в летнее трансферное окно.
Metaratings 14:21
Шоу-бизнес

56-летняя Валюшкина показала фигуру в мини-шортах и мокрой футболке

В полку звезд, которые доказывают, что и после 50 можно обладать отличной фигурой и носить смелые вещи, прибыло.
Wday.ru 01:50
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru 09:58
Теннис

Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля»

Карен выиграл второй матч, на счету Кольшбайера осалось три победы. Карен Хачанов продолжает борьбу за "Кубок Кремля".
Вести.Ru 14:51
Происшествия

Устроивший стрельбу в московском метро полицейский дал показания

18 сентября прапорщик полиции Алексей Смирнов, подозреваемый в попытке получить взятку в две тысячи рублей, открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать.
Говорит Москва 13:38
Общество

Россия оказалась пятой с конца в рейтинге репутации стран

Наша страна заняла 51-ю строчку между Нигерией и Саудовской Аравией, - пишет журнал "Форбс". Россия немного улучшила свои позиции.
Эхо Москвы 13:02
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Политика

МИД России объяснил задержание дипломатов США в Северодвинске

МИД России подтвердил «Коммерсанту» задержание американских дипломатов в Северодвинске (Архангельская область) и объяснил, почему оно произошло.
Ведомости 14:42
Транспорт

В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей

На смену камерам-треногам, которые фиксируют нарушения скоростного режима, могут прийти новые мобильные комплексы, которые будут установлены прямо на крыши патрульных автомобилей ГИБДД.
РБК 14:20
Здоровье

О чем предупреждает «ком в горле»

"Ком в горле" является серьезным поводом обратиться к медикам и пройти фиброгастродуоденоскопию, считает доктор и телеведущий Сергей Агапкин.
Medical Note вчера в 10:21
Политика

Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР

В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line 01:40
Армия и оружие

Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов «Бук-М3»

Первая партия новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" поступила на войск противовоздушной обороны Центрального военного округа.
Российская газета 04:07
Общество

В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Политика

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Lenta.ru вчера в 04:38
Авто

Появились первые фото Nissan X-Trail нового поколения

Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
Новые автомобили 05:30
Спорт

Россия сыграет с Бразилией в финале Всемирных пляжных игр

Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста. В финале турнира Бразилия сыграет с Россией.
Советский спорт вчера в 15:57
Шоу-бизнес

Алла Пугачева снялась в рекламе своего фильма в смелом наряде

Семидесятилетняя Примадонна рекламирует будущий фильм-концерт, который сейчас монтируется.
Millionaire.ru 09:37
Здоровье

Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 11:57
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Происшествия

СК задержал главу администрации Новочеркасска

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКРФ) задержало главу администрации города Новочеркасск Ростовской области Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru 05:14
Здоровье

Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки

Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда 02:30
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Политика

Источник сообщил о неофициальных переговорах РПЦ и Элладской церкви

Элладская православная церковь и Русская Православная Церковь неофициально обсуждают способ урегулировать кризиса, возникшего в православии в связи с предоставлением томоса об автокефалии Украине и в отношениях двух церквей в связи с заседанием архиерейского собора Греческой церкви, сообщил РИА Новости источник в церковных кругах.
РИА Новости 14:45
Культура

Почему несколько актёров отказались сниматься в сериале «Сваты»

Актер Николай Добрынин, снимавшийся в роли Митяя, ушел из сериала из-за "постоянных издевательств" над его героем и необходимости играть "вечно побитую собаку, алкаша и неудачника".
Аргументы недели 12:12
Футбол

Лионель Месси получил «Золотую бутсу»

Приз вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Отметим, что спортсмен не в первый раз получает "Золотую бутсу".
The Moscow Post 09:51
Транспорт

«Победа» повышает стоимость билетов на рейсы из-за границы на 25 евро

Цена будет повышена на 25 евро — именно столько составляет сбор при регистрации в зарубежных аэропортах. «Победа» ввела этот сбор год назад.
BFM.ru 05:21
Технологии

Ватикан выпустил «умные» четки для молитв

Rambler News Service 14:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елена Игоревна Бунина
Российский учёный
Российский учёный и руководитель высшего звена. HR-директор «Яндекса» и генеральный директор «Яндекса» в России, доктор физико-математических наук, профессор кафедры высшей алгебры механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное