Общество
РБК«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия
Компания подсчитала самые популярные новые слова из запросов своего поискового сервиса с уточнениями «что это» и «что такое», про которые в данный год стали спрашивать минимум в десять раз чаще, чем в предыдущий. Лидерами 2020 года оказались слова «ауф», «локдаун» и «пандра».
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Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
BFM.ru вчера в 05:50
Политика
Путин поручил учесть сферу культуры в плане восстановления экономики
В новом плане по восстановлению экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, будут учтены вопросы сферы культуры.
Деловое.ТВ 08:20
Футбол
Форвард «Динамо» Н’Жи перепутал клуб, за который выступает
Спорт-Экспресс 04:48
Политика
Трамп приказал сократить американский контингент в Германии
К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Взгляд.ру вчера в 14:50
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
Смольный хочет запустить репетицию турсезона
Согласно предварительной версии, с которой ознакомилась «Фонтанка», комитет предлагает запустить начальный этап с 20 июня.
Фонтанка.Ру 07:42
Политика
Лукашенко призвал белорусов победить четыре-пять разных «пандемий»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре-пять пандемий» в республике.
Коммерсантъ 07:06
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ).
Газета.Ru 03:59
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Коммерсантъ 05:24
Общество
Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru 06:26
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» от коронавируса
Главный санитарный врач одной из московских больниц доктор Александр Мясников заявил, что может сделать промежуточные выводы о коронавирусе и борьбе с ним.
РЕН ТВ вчера в 07:57
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Политика
Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки
Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова насчет стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии с современным оборудованием.
РИА Новости 08:21
Политика
Президент Египта объявил о новой инициативе по перемирию в Ливии
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о новой инициативе по перемирию в Ливии, которая предусматривает прекращение огня и условия политического урегулирования.
РИА Новости 07:52
Общество
Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
Lenta.ru 08:21
Гаджеты
Motorola представила бюджетные смартфоны Moto G Fast и Moto E
Сотрудники Motorola представили два новых гаджета Moto E и Moto G Fast, относящиеся к бюджетному сегменту.
Discover24 03:28
Происшествия
В Башкирии загорелся ТЦ в городе Октябрьский
В Башкирии в городе Октябрьский загорелась кровля ТЦ «Лекс», по предварительным данным, огонь распространился на площади 300 кв. м. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
РБК 08:05
Кино
Вышел трейлер фильма «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном
Британское издание Screen International опубликовало трейлер фильма «Ещё по одной» датского режиссёра Томаса Винтерберга.
News.ru 04 июня в 11:56
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Гаджеты
Появился список смартфонов, которые получат Android 11
Про новую версию операционной систему для смартфонов известно пока не очень много, но источнику удалось узнать, какие аппараты первыми получат Android 11.
Astera вчера в 02:02
Политика
Пушков прокомментировал заявление Германии о пошлинах на газ из США
Ранее глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст обвинил США в посягательстве на суверенитет Германии из-за давления на "Северный поток — 2". Политик также предупредил, что немецкие власти могут ввести штрафные пошлины на американский газ.
РИА Новости вчера в 13:40
Космос
Моделирование находит новое происхождение сверхмассивных черных дыр
Компьютерное моделирование, проведенное астрофизиками в университете Тохоку в Японии, выявило новую теорию происхождения сверхмассивных черных дыр.
AstroNews.ru 03 июня в 08:49
Происшествия
В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз
Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
Общество
Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня
Эхо Москвы вчера в 12:03
Футбол
«Валенсия» опубликовала обращение Черышева на русском языке
Бомбардир.ру 08:15
Гаджеты
50-долларовые умные часы Realme Watch поступают в продажу
iXBT.com 04 июня в 17:01
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Экономика
Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости 02:38
Кино
Ридли Скотт снимет нового «Чужого»
Самого Ридли Скотта, видимо, тоже не отпускает история, потому что сколько бы раз он ни пытался уйти от съемок новой части «Чужого», сколько бы ни посвящал свое время работе над другими проектами, каждый раз он возвращается к размышлениям о франшизе.
NewInform 04 июня в 08:54