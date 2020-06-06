Общество

ВедомостиВедомости«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

В 2018 г. топ-3 состоял из «сквиши» (мягкие антистресс-игрушки), «хайли лайкли» (от англ. «весьма вероятно») и «чуитс» (яркий стиль жизни). Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык.
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«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

РБК07:54

Ауф, локдаун и падра: Яндекс составил список популярных новых слов русского языка

Вести.Ru06:54

Бумер, кек и лойс. «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия

ТАСС06:10

Исследование: составлен топ новых слов за последние 10 лет

Российская газета06:18

Топ новых слов 2020 года по версии «Яндекса» возглавили «ауф» и «локдаун»

Интерфакс06:11

«Яндекс» опубликовал список новых слов россиян за последнее десятилетие

Lenta.ru06:51

Ауф, кек, эщкере. «Яндекс» составил топ новых слов в русском языке за последнее десятилетие

Фонтанка.Ру05:45
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Кино

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Авто

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Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
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Общество

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Армия и оружие

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