Общество
Дни24«Яндекс» назвал самые популярные слова десятилетия
Компания «Яндекс» изучила поисковые запросы в сегменте Рунета и назвала самые популярные, необычные и даже новые слова десятилетия. Анализ проведен ко Дню русского языка. Два года назад пользователи чаще интересовались значением слов «чуитс», «хайли лайкли», «сквиши».
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Политика
Помпео сравнил Китай с нацистской Германией
Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.
REGNUM 19:00
Авто
Автолюбители назвали самые надежные кроссоверы и внедорожники
Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автолюбители в ходе исследования Driver Power, которое традиционно проводит авторитетное издание Auto Express.
Российская газета 05:00
Политика
Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации
Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации.
Газета.Ru 09:58
Экономика
Родина знает: каждое второе турагентство может исчезнуть
Откажутся продолжать работать и те, для кого туризм был просто развлечением либо вторым или третьим бизнесом.
Известия 17:02
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
Политика
Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу
Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.
РБК 19:29
Футбол
Россиянин Татаев забил два мяча в свои ворота за четыре дня
Спорт-Экспресс 15:29
Политика
МИД опубликует подборку «наставлений» США по демократии
Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние 10 лет "учили весь мир демократии", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 15:43
Политика
Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности
Глава РФ обратился к представителям сферы в день русского языка и начал свою речь с оценки языка как фактора, объединяющего все народы страны.
Пятый канал 08:46
Общество
В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру вчера в 14:10
Происшествия
Замкомиссара полиции Нью-Йорка взял на себя вину за мародерство в городе
Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер взял на себя вину за мародерство и грабежи в Нью-Йорке во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 18:43
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Наука
Ученые выяснили, как именно коронавирус проникает в мозг
Немецкие молекулярные биологи выяснили, что коронавирус нового типа попадает в мозг человека через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы (ЦНС).
ТАСС Наука вчера в 06:21
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Lenta.ru вчера в 14:45
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Здоровье
Назван срок поступления в больницы препарата от коронавируса
Препарат для лечения осложнений от коронавирусной инфекции биотехнологической компании Biocad может поступить в больницы России через три недели.
ИА Красная Весна 17:03
Политика
Предвыборная программа Лукашенко: продать России очередной «майдан»
Поворотным событием стал госпереворот на Украине — так называемый «майдан» 2014 года.
REGNUM 15:42
Экономика
Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости 02:38
Киберспорт
Valve выпустили обновление Battle Pass
Сундук дают за 4 переработанных предмета.
Vprognoze.ru 04 июня в 20:39
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Музыка
Чонгук из BTS выпустил сольную песню «Still with you»
Южнокорейский певец и участник K-pop группы BTS разместил на платформе SoundCloud сольную песню "Still with you", сообщает Soompi.
РИА Новости 18:13
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
Общество
Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии.
Петербургский дневник вчера в 08:21
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.
Газета.Ru 17:50
Здоровье
Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе
Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».
РБК 09:18
Политика
Ростуризм передан в прямое подчинение Правительству РФ
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Минэкономразвития в прямое подчинение Правительству РФ.
Life.ru вчера в 16:29
Общество
Вильфанд предупредил о переменчивом лете в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода этим летом в России будет переменчивой, жаркие дни будут сменяться холодными и дождливыми.
Известия 16:08
Армия и оружие
Источник сообщил о подготовке танков «Армата» к экспорту
Российские танки Т-14 "Армата" готовят к экспорту, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 04 июня в 22:18