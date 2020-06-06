Компания «Яндекс» изучила поисковые запросы в сегменте Рунета и назвала самые популярные, необычные и даже новые слова десятилетия. Анализ проведен ко Дню русского языка. Два года назад пользователи чаще интересовались значением слов «чуитс», «хайли лайкли», «сквиши».

Политика Помпео сравнил Китай с нацистской Германией Вашингтон, 7 июня 2020, 02:00 — REGNUM Действия Китая в Гонконге сопоставимы с действиями Германии в Европе во время Второй мировой войны, заявил 6 июня госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Daily Caller по поводу годовщины высадки союзных войск в Нормандии.

Авто Автолюбители назвали самые надежные кроссоверы и внедорожники Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автолюбители в ходе исследования Driver Power, которое традиционно проводит авторитетное издание Auto Express.

Экономика Родина знает: каждое второе турагентство может исчезнуть Откажутся продолжать работать и те, для кого туризм был просто развлечением либо вторым или третьим бизнесом.

Политика Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.

Политика МИД опубликует подборку «наставлений» США по демократии Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние 10 лет "учили весь мир демократии", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 1

Политика Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности Глава РФ обратился к представителям сферы в день русского языка и начал свою речь с оценки языка как фактора, объединяющего все народы страны. 51

Общество В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города. 171

Происшествия Замкомиссара полиции Нью-Йорка взял на себя вину за мародерство в городе Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер взял на себя вину за мародерство и грабежи в Нью-Йорке во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией, сообщает телеканал CNN.

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 5

Наука Ученые выяснили, как именно коронавирус проникает в мозг Немецкие молекулярные биологи выяснили, что коронавирус нового типа попадает в мозг человека через обонятельные рецепторы носа, проникая через них внутрь центральной нервной системы (ЦНС). 61

Здоровье Назван срок поступления в больницы препарата от коронавируса Препарат для лечения осложнений от коронавирусной инфекции биотехнологической компании Biocad может поступить в больницы России через три недели.

Политика Предвыборная программа Лукашенко: продать России очередной «майдан» Поворотным событием стал госпереворот на Украине — так называемый «майдан» 2014 года.

Киберспорт Valve выпустили обновление Battle Pass Сундук дают за 4 переработанных предмета.

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 556

Общество Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии. 2,5K

Футбол Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.