Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса». Как отмечается, выигравший их Владимир Зеленский возглавил список личностей, информацию о которых чаще всего искали в интернете.

«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

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