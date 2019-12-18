Общество

RT на русскомRT на русском«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса». Как отмечается, выигравший их Владимир Зеленский возглавил список личностей, информацию о которых чаще всего искали в интернете.
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В «Яндексе» составили список самых популярных запросов россиян в 2019 году

Дождь04:38

«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

RT на русском02:41

«Яндекс» обнародовал список главных тем 2019 года

Интерфакс02:00

Главные события 2019 года: Выборы на Украине, пожар в соборе Парижской Богоматери и протестные митинги в Москве

Эхо Москвы02:31

«Яндекс» рассказал, что искали россияне в Сети в 2019 году

РИА Новости02:14

От Зеленского до Билли Айлиш. «Яндекс» рассказал о самых популярных запросах 2019 года

ТАСС02:06

«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Известия02:31
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Футбол

Миодраг Божович: Соболев молодой парень, у него закружилась голова

Соболев начинал сезон, думая только о голах. Когда начались слухи об уходе - у него закружилась голова.
Советский спорт 05:59
Общество

В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Planet Today 04:47
Армия и оружие

Новейший корабль ПМО «Владимир Емельянов» вышел на госиспытания

Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) «Владимир Емельянов» постройки Средне-Невского судостроительного завода вышел в море для государственных испытаний, сообщило 16 декабря Министерство обороны РФ.
REGNUM 16 декабря в 22:51
Общество

Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева

Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:44
Общество

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
ТАСС 06:27
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
Технологии

Sony представила аксессуар для DualShock 4, добавляющий новые кнопки

Аксессуар получил название Back Button Attachment.
Популярная механика вчера в 10:50
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Армия и оружие

Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания

Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.
Вести.Ru вчера в 04:27
Гаджеты

Бестселлер Redmi Note 7 получил Android 10 раньше Redmi Note 8

Одной из линеек, которая должна была первой получить новую прошивку, стала Redmi Note 7. Смартфоны Redmi Note 7 уже получили MIUI 11 на базе Android 9 Pie, а теперь стало известно, что прошивка, основанная на Android 10, уже вступила в стадию бета-тестирования в Китае.
iXBT.com 03:15
Общество

Агрегаторы такси в России хотят приравнять к перевозчикам

В Госдуму внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ 04:14
Интернет

Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей 15 декабря в 12:00
Спорт

В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб

WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
РИА Новости вчера в 02:33
Происшествия

Задержали еще троих участников перестрелки в Ростовской области

В Следственном комитете 18 декабря сообщили о задержании еще трех участников перестрелки в хуторе Чернозубовка Ростовской области, где погибли пять человек Троих обвиняемых задержали 16 декабря на границе с Украиной, ранее их объявили в международный поиск.
Юга.ру 00:53
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Общество

СК рассказал об экспертизе изъятого в Химози нелегального оружия

В СК рассказали об итогах экспертизы нелегального оружия, изъятого в Ленинградской области в доме многодетной семьи, глава которой подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:55
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Выяснилось, что мужчины после выхода на пенсию проживают в среднем еще 7,5 лет, а женщины 22,6 года, то есть примерно втрое дольше.
Lenta.ru вчера в 23:31
Политика

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января

Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
ТАСС 05:56
Политика

Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым

В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
РБК 02:20
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Экономика

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
РБК 01:40
Футбол

Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года

Чемпионат 05:11
Экономика

Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
ТАСС 06:15
Космос

Крымский телескоп побил рекорд наблюдения за искусственным объектом

News.ru вчера в 12:54
Происшествия

Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Известия 06:59
Армия и оружие

«Обострение в Донбассе». ВСУ признали, что понесли потери

Представители Вооруженных сил Украины утверждают, что в течение вторника зафиксировали семь случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате чего погиб военнослужащий.
Украина.ру 03:21
Политика

Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию

Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
РБК 05:53
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Общество

В МВД создана группа по борьбе с преступлениями наркополицейских

«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков»,— сказано в сообщении.
Коммерсантъ 04:27
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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