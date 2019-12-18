Общество
RT на русском«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году
Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса». Как отмечается, выигравший их Владимир Зеленский возглавил список личностей, информацию о которых чаще всего искали в интернете.
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Футбол
Миодраг Божович: Соболев молодой парень, у него закружилась голова
Соболев начинал сезон, думая только о голах. Когда начались слухи об уходе - у него закружилась голова.
Общество
В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Армия и оружие
Новейший корабль ПМО «Владимир Емельянов» вышел на госиспытания
Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) «Владимир Емельянов» постройки Средне-Невского судостроительного завода вышел в море для государственных испытаний, сообщило 16 декабря Министерство обороны РФ.
Общество
Песков прокомментировал новость об обысках у Гуцериева
Комментируя новость о якобы имевших место обысках в квартирах и офисах бизнесмена Михаила Гуцериева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего об этом не известно, передает ТАСС.
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации
Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Технологии
Sony представила аксессуар для DualShock 4, добавляющий новые кнопки
Аксессуар получил название Back Button Attachment.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Армия и оружие
Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания
Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.
Гаджеты
Бестселлер Redmi Note 7 получил Android 10 раньше Redmi Note 8
Одной из линеек, которая должна была первой получить новую прошивку, стала Redmi Note 7. Смартфоны Redmi Note 7 уже получили MIUI 11 на базе Android 9 Pie, а теперь стало известно, что прошивка, основанная на Android 10, уже вступила в стадию бета-тестирования в Китае.
Общество
Агрегаторы такси в России хотят приравнять к перевозчикам
В Госдуму внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков, сообщают "Известия".
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Спорт
В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб
WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Происшествия
Задержали еще троих участников перестрелки в Ростовской области
В Следственном комитете 18 декабря сообщили о задержании еще трех участников перестрелки в хуторе Чернозубовка Ростовской области, где погибли пять человек Троих обвиняемых задержали 16 декабря на границе с Украиной, ранее их объявили в международный поиск.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Общество
СК рассказал об экспертизе изъятого в Химози нелегального оружия
В СК рассказали об итогах экспертизы нелегального оружия, изъятого в Ленинградской области в доме многодетной семьи, глава которой подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Выяснилось, что мужчины после выхода на пенсию проживают в среднем еще 7,5 лет, а женщины 22,6 года, то есть примерно втрое дольше.
Политика
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января
Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
Политика
Экс-министр рассказал о срыве переговоров Ельцина с Дудаевым
В 1994 году, перед началом ввода российских войск в Чечню, Москва и Грозный договорились о проведении переговоров, однако в итоге Кремль отказался от встречи с лидером сепаратистов Джохаром Дудаевым.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Экономика
Власти ДНР и ЛНР с 1 января 2020 года на 20% повысят размер пенсий
Правительство Луганской народной республики (ЛНР) приняло постановление о повышении пенсий на 20% с 1 января 2020 года.
Космос
Крымский телескоп побил рекорд наблюдения за искусственным объектом
Армия и оружие
«Обострение в Донбассе». ВСУ признали, что понесли потери
Представители Вооруженных сил Украины утверждают, что в течение вторника зафиксировали семь случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате чего погиб военнослужащий.
Политика
Власти Украины усложнили правила поездок граждан в Россию
Граждане Украины с 1 марта следующего года смогут выезжать в Россию только по загранпаспортам.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Общество
В МВД создана группа по борьбе с преступлениями наркополицейских
«В структуре ГУСБ МВД России в текущем году создана группа по предупреждению и пресечению правонарушений со стороны сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации в сфере оборота наркотиков»,— сказано в сообщении.