Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря. В центре внимания россиян среди событий были выборы на Украине, говорится в блоге компании в среду, 18 октября.

«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Происшествия В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Общество В Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря.

Политика Глава МИД Японии обсудит с Лавровым задержание японских судов у Курил Вопрос о задержании пяти японских рыболовецких судов в акватории Курильских островов министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который в настоящее время находится с визитом в Москве, затронет на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Происшествия Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.