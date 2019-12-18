Общество

ИзвестияИзвестия«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря. В центре внимания россиян среди событий были выборы на Украине, говорится в блоге компании в среду, 18 октября.
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«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Известия02:31

В «Яндексе» составили список самых популярных запросов россиян в 2019 году

Дождь04:38

«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

RT на русском02:41

Главным российским событием по данным компании Яндекс стали митинги и протестное голосование в Москве

Эхо Москвы07:30

«Яндекс» рассказал, что искали россияне в Сети в 2019 году

РИА Новости02:14

От Зеленского до Билли Айлиш. «Яндекс» рассказал о самых популярных запросах 2019 года

ТАСС02:06

«Яндекс» обнародовал список главных тем 2019 года

Интерфакс02:00
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Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Наука

Употребление перца чили уменьшает риск сердечного приступа на 40%

Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
МедиаПоток вчера в 10:42
Футбол

Смолов претендует на звание лучшего игрока в истории «Краснодара»

Евро-футбол.ру 07:05
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Политика

Американский бизнес предупредил о последствиях для США при введении антироссийских санкций

Американские бизнесмены считают, что введение новых санкций против России станет разрушительным для бизнеса Соединенных Штатов и нанесет ущерб их интересам.
Интерфакс 00:54
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Происшествия

Во время столкновений у Рады пострадали 23 правоохранителя

РИА Новости 07:16
Политика

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января

Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
ТАСС 05:56
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Армия и оружие

Генерал Орлов рассказал, как он отказался идти на штурм Грозного

Личный состав эшелонами шел в Чечню, - объясняет Орлов. 104-я дивизия едет в Чеченскую республику, погрузка техники и личного состава.
Ульяновск онлайн вчера в 05:59
Фигурное катание

Тарасову требуют отстранить от комментирования фигурного катания

News.ru 16 декабря в 09:10
Общество

В Волгоградской области объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал указ о выходном дне 31 декабря, сообщается на сайте регионального правительства 18 декабря.
Известия 07:21
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 16 декабря в 10:21
Политика

Глава МИД Японии обсудит с Лавровым задержание японских судов у Курил

Вопрос о задержании пяти японских рыболовецких судов в акватории Курильских островов министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, который в настоящее время находится с визитом в Москве, затронет на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
REGNUM 07:10
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Газета.Ru вчера в 09:53
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Политика

В Кремле назвали главное событие 2019 года

Известия 05:36
Шоу-бизнес

Наталья Водянова подставила Яну Рудковскую снимком без фотошопа

Живую фотографию выложила Наталья Водянова, тогда как Яна Рудковская проделала солидную работу по обработке снимка.
Bimru.ru 02:47
Общество

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Армия и оружие

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Lenta.ru 06:54
Политика

Россия расширила список запрещенных товаров с Украины

Россия расширила перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен.
Lenta.ru вчера в 08:28
Общество

Пескова спросили об обысках у бизнесмена Гуцериева

Журналисты спросили его о каких-либо деталях относительно следственных действий в отношении бизнесмена.
Lenta.ru 07:03
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел очередной инцидент

Независимая газета 16 декабря в 13:43
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об успехах в боях за Триполи

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара утверждают, что добились новых успехов в ходе «решающей операции по освобождению» Триполи.
Взгляд.ру 07:01
Гаджеты

Inoi выпустила телефон для российских военнослужащих

Одна из российских компаний, уже известная отечественному потребителю мобильных телефонов, представила публике новый гаджет, рассчитанный на применение военнослужащими МО РФ.
Faktom 06:50
Шоу-бизнес

Дана Борисова вызвала скорую, чтобы снять ломку

Дана Борисова вызвала врачей с жалобой на головные боли и неважное самочувствие.
Родной город 02:40
Происшествия

Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Известия 06:59
Энергетика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

РБК вчера в 18:31
Политика

Стали известны сроки завершения прокладки «Северного потока-2»

В компании Nord Stream 2 сообщили, что рассчитывают завершить газопровод "Северный поток"-2 за несколько месяцев.
Московский Комсомолец вчера в 11:10
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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